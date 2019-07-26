台積電、大立光跌逾1%　台股開盤跌43點失守10,900點

▲台股開盤下跌43點，以10,898點開出，失守10,900點關卡。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

受國際市場動盪消息影響，美股四大指數收黑，台股ADR也受挫；而今（26）日台股開盤，電子三雄全數開低、台積電與大立光跌幅超過1%，加權指數下跌43點，以10,898點開出，失守10,900點關卡。

歐洲央行昨（25）日宣布維持基準利率不變，華爾街分析師認為，這可能影響下周Fed的降息政策不如預期寬鬆，引發投資人擔憂，再加上特斯拉、尖牙股 （FAANG）、半導體類股紛紛下挫，美股四大指數全部收黒，台股ADR也受災慘烈。

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道瓊指數終場下跌128.99點，收27140.98點、跌幅0.47%；那斯達克指數下跌82.96點，收8238.54點、跌幅1.00%；標普500指數下跌15.89點，收3003.67點、跌幅0.53%；費城半導體指數下跌27.90點，收1594.12點、跌幅1.72%。

電子三雄今日全數開低，股王大立光（3008）開在4285元、下跌1.83%；台積電（2330）開在261元、下跌1.5%。鴻海（2317）昨日除權息，首日填息率32.5%，今日開盤以78.4元開出，下跌0.25%。

其他權值股如聯發科（2454）、台塑化（6505）、台塑（1301）、南亞（1303）、國泰金（2882）等皆下跌，台化（1326）、中華電（2412）則逆勢上漲。