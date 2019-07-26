美時擬上櫃轉上市　未來5年持續在台投資3000萬美元

▲美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

美時（1795）董事長韋斯曼（Robert Wessman）表示，艾威群來台5年，美時是在台投資3000萬美元（約9.3億新台幣）的成果，因此預計未來5年將持續在台投資3000萬美元，並不排除由上櫃轉上市，藉此吸引更多投資人。

首度在台灣舉辦的2019亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition），一連4天在南港展覽館盛大登場，今年美時獲得金質獎，韋斯曼表示，得獎很高興，但事獎項應該屬於全球在各地工作的1000多名員工，並鼓勵台灣公司不要害怕與國際企業有進一步合作。

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韋斯曼表示，受惠戒毒藥品銷售力道強勁，帶動美時上半年營收呈現雙位數成長，今年的重點會放在血癌用藥，目前已在沒有專利的國家推出新藥，下一步預計2年內在西歐開賣，至於美國市場則是預計要到2022年，但是這顆藥已經授權給全球前10大藥廠。

韋斯曼表示，美時營收表現亮眼，都是艾威群來台5年，在台投資3000萬美元（約9.3億新台幣）的成果，因此預計未來5年將持續在台投資3000萬美元，但認為上櫃不是最理想的狀態，因此接下來對於轉上市有很多想法，希望吸引大型機構投資人來台看見生技類股，達到拋磚引玉的效果。

展望營運，韋斯曼表示，台灣會把重點放在口服抗癌，尤其是南投廠已經啟動升級再造計畫，專攻口服抗癌用藥、戒毒癮舌下片等藥品，至於韓國則是聚焦新複方類型藥品，並強調美時的產品組合多元，短期營運表現不會受到逆風影響。