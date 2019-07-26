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先探／半導體設備廠接到大禮

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（圖／先探投資週刊 提供）

▲高階製程的發展帶動半導體設備的需求，台積電調升資本支出替設備廠打了強心針，需求湧現，漢唐、迅得皆有望受惠。

文／吳禹潼

台積電近期釋出半導體產業佳音，資深副總經理暨財務長何麗梅於法說會中正式宣布，為了因應５Ｇ及ＡＩ晶片對五奈米製程的強勁需求，台積電將開始著手提前布建五奈米的相關產能，因此，今年資本支出將持續增加，原先規劃今年全年的資本支出約一○○～一一○億美元，如今已經上修數字，預計整體資本支出將超過一一○億美元。

台灣重回半導體設備龍頭

請繼續往下閱讀...

由此可知，半導體高階製程的發展，是正站在趨勢浪頭上的產業。確實，若是撇開半導體產業近期以來遭受到的紛紛擾擾，以整體長線來說，毫無疑問的，發展並不會因為短線上的干擾與影響就停下腳步，以目前台積電積極拓增產能的高階製程為例，七奈米製程產品從今年下半年開始就會成為最主要的營運動能，而五奈米製程也在日前宣布正式進入試產階段，由此可以看出，整個半導體產業仍快速地向上，更進一步說，製程相關設備的導入與應用也隨之增溫，其中，全球最大半導體設備和服務供應商應用材料原先就是台積電的合作夥伴，因此，毫無意外地將嚐到甜頭。

根據國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）日前公布的二○一九年年中整體設備預測報告，預估一九年全球原始設備供應商（ＯＥＭ）的半導體製造設備銷售金額僅有五二七億美元，不僅低於去年創下六四五億美元的歷史高點，也比去年整體減少了十八．四％，不過，台積電全力衝刺七奈米以及五奈米的產能建置，卻反向帶動台灣以二一．一％的年成長率，寫下一二三．一億美元的市場規模成績，成功重回全球最大半導體設備市場龍頭寶座。

而台廠之中，包括了漢唐、帆宣、家登、迅得、日揚、翔名、朋億、漢科、世禾等都有望受惠。其中，長期以來負責承攬台積電新建廠房業務的漢唐應能大啖商機。漢唐的業務內容主要針對高科技事業建廠所需之各項系統的建置，包括：建築工程系統、無塵室系統、機械系統、電氣系統、配管系統、製程支援系統、大宗及特殊氣體系統、超純水（ＵＰＷ）回收及再生系統、廢水處理與製程化學品輸送，及二次配管路工程等等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2049期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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