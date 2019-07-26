　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

多維TW／駁落雙子星　莫須有的國安疑慮

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／南海）

文／陳鄭為 萬敏婉　圖／多維TW提供

台北市長柯文哲呼喚多時，經濟部投審會終在自恃「專業」的評斷下，以得標方南海發展及其母公司「恐受中國影響，不利國安」為由，對雙子星案做出駁回決議。投審會對外說得口沫橫飛的三大理由，無一得以證成南海發展是為中資，國安疑慮成為民進黨政府駁回此案的唯一說法。

這樣的結果一出，外界才赫然得知，歷經五個多月曠日費時的審查，行的原來是專業的政治審查，而非單純的經濟投資審查，只怪等待的投資者與北市府「好傻好天真」。

投審會淪為政治審查委員會

請繼續往下閱讀...

俗稱雙子星案的C1/D1土地開發案由於此前五次流標的不良紀錄，加之此案向來被視為柯文哲重要的政績指標，因此台北市政府對於此次招標「勢在必行」，流程查核上謹小慎微，自是理所當然。正如開發案招商總顧問、仲量聯行總經理趙正義所稱，南海團隊在招標評選時，已經仔細查核資金來源，確認沒有中資問題，投審會認為還有疑慮，就應該提出新的證據，否則持續拖延，恐將貽笑國際，甚至影響未來國際資金投資台灣的意願，對於台灣整體投資環境，都是很大的傷害。

然而，在政治審查的有色眼鏡之下，話顯然並不在這些理上，無怪乎柯文哲怒稱：「若雙子星案不給他過，五天就可以告訴他，何必花五個月時間？」

綜觀雙子星案前後審了數月，最引輿論質疑的關鍵，主要在於港商于品海的南海發展及其母公司南海控股是否為中資，又或是否有中資股權佔比過高至現行法規所不容之處。但對照投審會最終給出的答案，全然迴避了南海集團是否為中資的根本問題，而是左拉右扯「南海控股受中國大陸影響甚高」、「中國人與南海集團有高度關聯」、「投資人股權質押給港商中國數碼公司」等影射性的「中國因素」，耗費數月、做了再多解釋，投審會就是說不出「南海控股是中資」這句話。

依照現行法規認定的陸資標準，是陸資持股超過30%，且具有決策權，但此次遭投審會所指的「中國籍」董事，並未持股，意義上僅能算是專業經理人，依法論法，南海距離法令認定的陸資標準，差之千里。

再說，不論是業務與員工是否及於中國大陸、刻意強調南海控股的股票抵押給中資企業，用以推論債權人因此對南海具有實質控制力，甚或應視中國大陸為南海集團之註冊國等，上述這些用詞均非基於法律，也沒有證明，更重要的，是都不足為「南海控股是中資」提供具體例證。有鑒於此，投審會在難以佐證南海的中資身份下，只能很牽強地援引《外國人投資條例》第7條，擴大認定這起投資案對國家安全帶有不利影響而駁回投資申請作結。這樣的峰迴路轉，不僅難看，更是可笑，不啻已先射了一箭，卻詫異於自己還畫不到靶心，只好再射再畫，直到五個月後終於找到「國安疑慮」這塊救命浮木，以「中國因素」作為審查開發案的靶心，不顧後果地索性把將來所有的港商都打成「類中資」，準用中資標準管理，揚政治的自由心證，棄台灣的法治如敝屣。

反中當道 殃及經濟池魚

再從時間點來看，民進黨政府出手否決南海投資雙子星案的時間點，亦頗耐人尋味；一則是在柯文哲即將前往上海展開「雙城論壇」的前夕，二則是跟牌在香港掀起《逃犯條例》修法的大規模抗爭之後，兩者相乘運用的結合，終歸為集結2020大選民進黨的選票而來。

首先，民進黨政府選在6月26日，即柯文哲將親赴上海出席「雙城論壇」的前一星期，大動作宣告駁回這起投資案，等於直接扼殺柯文哲任內大力推動的「西區門戶計劃」，至少在2020年大選之前，雙子星案注定只能成為一樁爛尾事件。

正當台灣政壇興起韓國瑜熱已然多時，柯文哲或有許久缺乏新聞熱點取得「霸屏」機會，「雙城論壇」無疑是一場久旱之後柯文哲最大的個人主秀，民進黨此時出手否決雙子星案，不無挫其銳氣的用意，讓柯文哲這波企圖宣傳市政成果，並藉雙城論壇醞釀兩岸論述，為未來更上層樓奠基的氣勢，難以持續。

其次，當「中國因素」凌駕現有法令成為民進黨審查雙子星投資案的首重考量，不僅程序無道、讓這個已經有過五次流標「黑歷史」的建案恐將迎來第六次流標外，否決投資案所使用的「國安疑慮」理由，更是把當前台灣社會內「恐中」所引發的民粹情緒無限放大，讓各種荒唐、非理性的情緒與擔憂流竄於政府治理當中，其「政治掛帥」的決策方式，將為台灣未來對外募資的前景，以及經濟持續發展的動能埋下嚴重憂患。

回顧整個6月，當香港陷入全面抗爭《逃犯條例》修法時，蔡英文政府明快地喊出「台灣撐香港」的呼喚，其主要訴求的對象可不是港人，而是喊給內部台灣人聽，目的在標榜自己是「反中」、「顧主權」的第一人。配合著台灣社會早先應著香港抗爭再一次掀起一波「恐中」與「疑中」的心理，以國安之名審查雙子星案，順勢營造程度不一「反中」群體認同的正當性，這自然是有助於凝聚選票。

然而，投審會把「國安審查」引入對外資投資審核的做法，將伴隨極強烈的副作用，這一方面是大規模的愚民，另一方面更可能開啟外商投資的「獵巫」恐慌，就像前行政院長張善政於6月27日在臉書上所點明的，如果南海控股此次因為集團執委會成員多半是陸籍、集團業務多半在大陸且員工大半為陸籍，這樣就能說南海控股的「中國大陸」色彩太重有國安疑慮，那麼海霸王的餐廳跟員工有很多在大陸，海霸王是不是也有中國色彩？而鴻海集團在大陸有上百萬名員工，按照這個標準來看，是否也會對台灣造成國安疑慮？

過去台灣在《兩岸人民關係條例》所設立的《大陸地區人民來台投資許可辦法》下，已是變相地把全球最重要的資金來源大部分地擋在門外，如今台灣執政者轉透過《外國人投資條例》再對所有的外資進行「國安審查」，等同向所有投資者宣告「來台資金只要沾上中國大陸的邊，就有被駁回投資案的風險」。這對當前內需不足的台灣，缺乏大型投資案提振景氣與經濟，甚至連街邊的黃金店面都租不出去，只能淪為夾娃娃店的情況下，這種幾乎沒有標準，只憑「心證」、「民氣」等民粹工具來認定的「投資國安審查」，簡直就是「鎖國殺器」，真正受害的除了台灣人民，不會有第二人。

客觀評價台灣整體投資環境，國際性投資人對投資台灣的興趣早就不高，被譽為台灣世紀大標案的雙子星開發案，自然成為一個被各界高度關注的指標。只是，此案看來依舊命運多舛，除了恐有機會吞下第六次流標的苦果外，民進黨政府一方面鼓勵台商回流、呼告引進投資，另一方面卻因著政治腦，橫行莫須有的國安疑慮駁落雙子星，致使政治堂而皇之凌駕於法律之上，當烙在外資眼中的台灣投資印象如此不堪，還有誰會對台灣的發展懷抱希望？

ET快訊
張君雅小妹妹152cm「胖到68kg」被甩！1年激瘦18kg
妹買全罩式安全帽被念！他嘆長輩「3字觀念」母湯：幾十年才可能
韓粉向罷韓正妹求和解：我已70歲　私訊不道歉提「應召新解」她
連槓41期…威力彩「13億頭獎」號碼出爐！

關鍵字：多維TW,雙子星

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

需求穩定　蘋果供應商為下半年7500萬支iPhone備料

哈日族快看！日圓再現0.28字頭　換新台幣10萬多賺兩張晴空塔門票

蘋果宣布313億收購英特爾數據機晶片！　將帶來17,000項無線技術專利...有助布局5G手機　

又降價了！專家預估下周油價出爐　加油再等等省荷包

先探／半導體設備廠接到大禮

先探／謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

多維TW／駁落雙子星　莫須有的國安疑慮

新台幣今開盤貶值1分　以31.095元兌1美元開出

台積電、大立光跌逾1%　台股開盤跌43點失守10,900點

美時擬上櫃轉上市　未來5年持續在台投資3000萬美元

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

霸氣女選手超反差跳可愛風　孫燕姿讚「甜美到我有點嚇一跳」

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

Lulu雙馬尾扮「陷阱妹」正面狂晃　陳漢典男扮女裝加入熱舞...笑翻！！

需求穩定　蘋果供應商為下半年7500萬支iPhone備料

哈日族快看！日圓再現0.28字頭　換新台幣10萬多賺兩張晴空塔門票

蘋果宣布313億收購英特爾數據機晶片！　將帶來17,000項無線技術專利...有助布局5G手機　

又降價了！專家預估下周油價出爐　加油再等等省荷包

先探／半導體設備廠接到大禮

先探／謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

多維TW／駁落雙子星　莫須有的國安疑慮

新台幣今開盤貶值1分　以31.095元兌1美元開出

台積電、大立光跌逾1%　台股開盤跌43點失守10,900點

美時擬上櫃轉上市　未來5年持續在台投資3000萬美元

愛看CP灑糖、婆媽劇或被喪屍追？2019上半年韓劇回顧

林子偉連3場敲安打　近9場打擊率超過3成4

張景嵐深夜曝「特殊體質」心聲！　仔細一看…手臂突腫一塊惹網心疼

大眼臘腸「短手手抱香蕉」啊姆啊姆狂嗑　萌到狂重播！

10年電子業膩了！37歲男「存款剩100萬」拚公職　超揮霍生活曝...網吐真心話

拜拜求籤解籤So Easy 專家教你秒懂神明旨意！

早上、傍晚運動代謝效果不同　研究證實「這時間」促進燃脂

需求穩定　蘋果供應商為下半年7500萬支iPhone備料

雙子星案遭卡南海不排除告北市府　柯文哲：我實在很無辜

男星「拉開褲檔」狂喊：用力塞進來！　迪麗熱巴「尷尬伸手」粉絲全暴怒

財經熱門新聞

專家預估下周油價出爐：「晚點加..

東森召募大學工讀生　月領40K..

統一超搶攻家電清洗商機　新推出..

新光三越經營權風暴　23天驚魂..

不是溢繳！國安人員「預繳」刷卡..

又一經濟指標亮紅燈　分析師：這..

安成藥「快閃下櫃」　三大疑點有..

小資族有福了！盤中零股交易有5..

蘋果公司再挖特斯拉高層　汽車設..

美時擬上櫃轉上市　未來5年持續..

郵局不能領200元了！中獎發票..

于品海：不得已放棄雙子星案是台..

威力彩頭獎衝13億！冷、熱號碼..

又降價了！專家預估下周油價出爐..

更多熱門

相關新聞

于品海：不得已放棄雙子星案是台灣的損失

投資雙子星案遭投審會駁回，南海控股展開一連串動作，展現不放棄的決心，但仍否扭轉情勢，仍然是未知數。對此，南海控股主席于品海今（25）日坦言，如果等一切法律程序走完，沒有成果，他也不得不放棄，「損失的不是我，而是台灣和台北呀」。

專訪／雙子星案遭質疑國安　于品海嗆：難道能藏解放軍？

于品海蓋樓心法大公開：這不是偷偷香菸而已

專訪／于品海600億搶雙子星：划算

專訪／南海主席于品海砲轟投審會「違法違憲」　嗆聲一路打到釋憲！

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁眼

2歲孩墜31樓　斷頭懸掛空中慘死

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

「張君雅小妹妹」變這樣！身材超有料

團購名單出爐！華航董座鞠躬道歉了

妻爆離家出走！馬俊麟深夜怒直播

爽買140萬金條！名醫遭起底狠奪嫩人妻

跟隨7公里竟0違規　檢舉達人氣炸

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪

餐廳虧百萬！他嗆好兄弟…隔天看帳單傻了

直播主吞壁虎蜈蚣亡　為10月出生小孩拼命

TWICE未經同意開直播　意外曝光浴袍娜璉

分手8年男友艾成　王瞳回應了！

更多

最夯影音

更多

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面