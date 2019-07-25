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統一超搶攻家電清洗商機　新推出冷氣、洗衣機清洗預約服務搶市

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▲統一超商推出「冷氣機清洗」與「洗衣機清洗」2大預約服務，讓消費者只要一機在手，隨時都能使用ibon APP預約服務。（圖／統一超提供）

▲統一超商推出「冷氣機清洗」與「洗衣機清洗」2大預約服務，讓消費者只要一機在手，隨時都能使用ibon APP預約服務。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

近年來家電清洗商機正夯，統一超商再度攜手PRO360達人網，推出「冷氣機清洗」與「洗衣機清洗」二大預約服務，讓消費者只要一機在手，隨時都能使用ibon APP預約服務，搶攻生活服務商機。

統一超商主管表示，從去年9月起，PRO360達人網開始與 ibon APP合作，共同推出創業小幫手的商業服務功能，項目包含平面設計、編輯翻譯、數位行銷、專業攝影等，至今已累計超過15萬的瀏覽人次。

請繼續往下閱讀...

為提供消費者更便利的生活服務，統一超商與PRO360達人網再度合作，歷經數個月的籌劃與準備，新升級導入「冷氣機清洗」與「洗衣機清洗」2大生活類服務。

統一超商主管指出，消費者可以在短短2分鐘內完成服務預約及付費，就能享受平價又優質的居家服務；另外，也能透過ibon APP 管理訂單，隨時更改預約時間，查看交易歷史等，透過科技讓生活服務更便利。

依據統計，7-ELEVEN的ibon便利生活站(含ibon APP)每年有超過上億人次使用，且使用人數逐年攀升，這顯示大眾對於 ibon 及 ibon APP 的依賴度愈來愈高，而此番ibon APP再度與服務媒合平台PRO360達人網合作，即是希望提供更貼近民眾的生活服務。
 

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關鍵字：統一超商,PRO360達人網

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