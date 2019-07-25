叫我第一名！東森幸福企業召募優秀大學生　工讀月領40K係金ㄟ

▲東森集團召募優秀大學生，提供遠高於市場行情的工讀機會，月領40K係金ㄟ。(資料照／記者徐文彬攝)

財經中心／台北報導

不少台灣年輕人面臨揹負學貸、畢業後卻又只能找到22K的低薪困境，但你恐怕很難想像，大學生工讀就能領到40K，轉正職還能達到60K！幸福企業東森集團召募優秀大學生，在學期間即可加入工讀行列，只要表現優秀，就有機會獲得遠高於市場行情的時薪250元，月領超過40K不是夢！

東森集團提供學生工讀機會已行之有年，大三、大四學生利用課餘到東森新聞雲擔任助編、或是在東森購物節目部協助現場Live、各公司的行政助理.....更難得的是，東森集團有一套完整的留才培育計畫，就學期間工讀表現優異，就有機會畢業後直接留任，成為正職員工，且因為比一般畢業後求職者提早一~二年熟悉工作領域，更能有傑出表現，因此獲得晉升的機會也遠高於同齡者，像是平均年齡僅28歲的ETtoday新聞雲新聞部，就有多位幹部是從工讀生開始做起，畢業不到5年即榮升經理、組長....在東森集團寫下一頁頁輝煌成績。

請繼續往下閱讀...

▲東森集團執行策略長王令麟要給年輕人追求高薪、高成就的絕佳工作環境。(圖／記者徐文彬攝)

除了有絕佳的升遷管道，東森集團執行策略長王令麟為提供年輕學子更好的工作環境，現在更進一步擴大推出激勵方案，工讀生時薪從一般的150元，只要表現夠優秀，可大幅提高到時薪250元，甚至專業職能具有卓越績效或是人才稀缺性高的，還能特別調整更高的起薪，而工讀期間表現傑出留任正職，還會立即發給一個月薪資表示鼓勵；轉任正職後滿1年，繼續留任還有每年固定調薪8%、一個月留任獎金...等不同的加薪和激勵獎金方案。

東森集團一向秉持關懷弱勢的經營理念，工讀生召募方案，也特別針對清寒學子優先遴選，以減輕年輕人揹負學貸的壓力；而具備特殊專才，如：資訊理工、資料科學、醫護藥學、美工設計、法律專才五大類，符合東森集團重點發展領域，擁有技術證照者，或是學科成績頂尖、經歷多元廣泛，表現優異，尤其是工作態度積極認真，符合東森集團「快速行動！打破常規！」企業文化者，都是優先召聘的對象。

進入東森集團，更有完整的「森學院」培育模組，包括一對一師徒制，讓工讀生快速上手，並安排職能深耕課程，讓工讀生學習到更多專業知識和技術，更能直接從做中學，安排工讀生參與會員經營、設計、行銷、資訊科技等專案實作，培養職行力。再加上集團多元豐富的發展管道，要讓年輕人在東森集團擁有最佳的人生發展舞台！大膽追求高薪、高成就，成為人生勝利組！

► ► ►加入東森集團成為人生勝利組