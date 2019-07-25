　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

叫我第一名！東森幸福企業召募優秀大學生　工讀月領40K係金ㄟ

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

集團招募人才趙形象照。(圖／記者徐文彬攝)

▲東森集團召募優秀大學生，提供遠高於市場行情的工讀機會，月領40K係金ㄟ。(資料照／記者徐文彬攝)

財經中心／台北報導

不少台灣年輕人面臨揹負學貸、畢業後卻又只能找到22K的低薪困境，但你恐怕很難想像，大學生工讀就能領到40K，轉正職還能達到60K！幸福企業東森集團召募優秀大學生，在學期間即可加入工讀行列，只要表現優秀，就有機會獲得遠高於市場行情的時薪250元，月領超過40K不是夢！

東森集團提供學生工讀機會已行之有年，大三、大四學生利用課餘到東森新聞雲擔任助編、或是在東森購物節目部協助現場Live、各公司的行政助理.....更難得的是，東森集團有一套完整的留才培育計畫，就學期間工讀表現優異，就有機會畢業後直接留任，成為正職員工，且因為比一般畢業後求職者提早一~二年熟悉工作領域，更能有傑出表現，因此獲得晉升的機會也遠高於同齡者，像是平均年齡僅28歲的ETtoday新聞雲新聞部，就有多位幹部是從工讀生開始做起，畢業不到5年即榮升經理、組長....在東森集團寫下一頁頁輝煌成績。

請繼續往下閱讀...

▲▼王令麟，王總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團執行策略長王令麟要給年輕人追求高薪、高成就的絕佳工作環境。(圖／記者徐文彬攝)

除了有絕佳的升遷管道，東森集團執行策略長王令麟為提供年輕學子更好的工作環境，現在更進一步擴大推出激勵方案，工讀生時薪從一般的150元，只要表現夠優秀，可大幅提高到時薪250元，甚至專業職能具有卓越績效或是人才稀缺性高的，還能特別調整更高的起薪，而工讀期間表現傑出留任正職，還會立即發給一個月薪資表示鼓勵；轉任正職後滿1年，繼續留任還有每年固定調薪8%、一個月留任獎金...等不同的加薪和激勵獎金方案。

東森集團一向秉持關懷弱勢的經營理念，工讀生召募方案，也特別針對清寒學子優先遴選，以減輕年輕人揹負學貸的壓力；而具備特殊專才，如：資訊理工、資料科學、醫護藥學、美工設計、法律專才五大類，符合東森集團重點發展領域，擁有技術證照者，或是學科成績頂尖、經歷多元廣泛，表現優異，尤其是工作態度積極認真，符合東森集團「快速行動！打破常規！」企業文化者，都是優先召聘的對象。

進入東森集團，更有完整的「森學院」培育模組，包括一對一師徒制，讓工讀生快速上手，並安排職能深耕課程，讓工讀生學習到更多專業知識和技術，更能直接從做中學，安排工讀生參與會員經營、設計、行銷、資訊科技等專案實作，培養職行力。再加上集團多元豐富的發展管道，要讓年輕人在東森集團擁有最佳的人生發展舞台！大膽追求高薪、高成就，成為人生勝利組！

► ► ►加入東森集團成為人生勝利組

ET快訊
老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜開直播「一次看清楚」
蕾絲辣模相愛卻缺關鍵「支柱」！徵「男室友1挑2」她們包養
70%男討厭爆乳妹！初約會「最雷穿著Top3」曝光　安全牌也
中年被裁員！戶頭剩1300元　他中「1.7億頭彩」翻身：看到
連槓41期…威力彩「13億頭獎」號碼出爐！

關鍵字：東森集團,人才召募,工讀生,幸福企業,徵才,王令麟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

東森王令麟總裁宣布　照顧基層員工今年9月調薪最高5%

叫我第一名！東森幸福企業召募優秀大學生　工讀月領40K係金ㄟ

橄欖原油進口上半年大增10％　北義冠軍橄欖油進軍台灣

千億活水來了！　台商境外資金匯回專法　8月15日上路

小資族有福了！盤中零股交易有5大規則　最快2020下半年上路

娛樂稅霸主之爭　娃娃機貢獻近兩成　直逼KTV

六福拿下五星飯店唯一三星溯源認證　強攻美食展力拚400萬元業績目標

不是溢繳！國安人員「預繳」刷卡645萬買私菸　金管會：玉山銀沒問題

Nike有意賣掉旗下衝浪服品牌Hurley　價格和賣方「保密到家」

專訪／若不得已放棄雙子星？于品海：損失的是台灣和台北

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

叫我第一名！東森幸福企業召募優秀大學生　工讀月領40K係金ㄟ

橄欖原油進口上半年大增10％　北義冠軍橄欖油進軍台灣

千億活水來了！　台商境外資金匯回專法　8月15日上路

小資族有福了！盤中零股交易有5大規則　最快2020下半年上路

娛樂稅霸主之爭　娃娃機貢獻近兩成　直逼KTV

六福拿下五星飯店唯一三星溯源認證　強攻美食展力拚400萬元業績目標

不是溢繳！國安人員「預繳」刷卡645萬買私菸　金管會：玉山銀沒問題

Nike有意賣掉旗下衝浪服品牌Hurley　價格和賣方「保密到家」

專訪／若不得已放棄雙子星？于品海：損失的是台灣和台北

5G通訊興起！NOKIA Q2獲利優於預期

港警禁止遊行：參與「光復元朗」的人會對元朗居民存「敵對感情」

黃國昌被短髮妹狂跟！秒躲魯肉飯店「打卡」　網笑翻：抓到業配文

違停車卡路口…他拍照慘被「4人堵家門」　巷子爆激烈罵戰

馬俊麟動怒：很多人在看好戲！　老婆「一句話」直播突切斷

空軍內部管理示範　統一衛哨執勤強化營區安全

快反連重機駕技展示　鐵衛戰鬥營參訪憲兵各式武器裝備

「很多人問蒼白女是不是我演的」　白胖監製尷尬：這下誤會大了！

抽馬汀帶回家！Dr. Martens西門店開張　新鞋竟把車縫線變紅色

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜開直播「一次看清楚」

U12世界盃／「把觀眾當空氣」　總教練2句話鼓勵中華小球員

財經熱門新聞

專家預估下周油價出爐：「晚點加..

威力彩頭獎衝13億！冷、熱號碼..

獨／私菸案引爆華航高層人事　台..

不是溢繳！國安人員「預繳」刷卡..

新光三越經營權風暴　23天驚魂..

孫宇晨致歉：對自己「熱衷炒作」..

來搶鐵飯碗！經濟部加碼國營事業..

德意志銀行Q2虧損超過1千億元..

郵局不能領200元了！中獎發票..

安成藥「快閃下櫃」　三大疑點有..

小資族有福了！盤中零股交易有5..

溢繳刷卡645萬買私菸　金管會..

蘋果前首席設計師新公司名稱曝光

撤銷華膳空廚自主管理　有難度

更多熱門

相關新聞

來搶鐵飯碗！經濟部加碼國營事業招考1219人　起薪36K起跳

為改善國營事業人力結構，經濟部今（24）日公佈中油、台電、台糖及台水公司新進人員徵試簡章，招考總名額暫定1219人，較五月時公佈的761人增加458個名額，將於11月24日舉行初試，最終錄取者可獲36K至39K起薪。

工讀生網購大賺23萬　賣場盤點查獲

蔡依林前舞者跳進東美拚冠軍

永康就業中心大型徵才媒合率近6成

永康就業中心41廠商提供2千職缺

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

2歲孩墜31樓　斷頭懸掛空中慘死

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

前夫在外面招蜂引蝶　她剪掉下體沖進馬桶

直播主吞壁虎蜈蚣亡　為10月出生小孩拼命

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面