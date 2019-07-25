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橄欖原油進口上半年大增10％　北義冠軍橄欖油進軍台灣

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▲▼北義大利,Veneto Valpolicella DOP。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼北義大利。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據統計，今年上半年的橄欖油進口總量，較去年增加了10%、金額也明顯增溫，這使得北義利冠軍橄欖油也看上台灣，來自北義大利Veneto地區的BONAMINI冷壓初榨橄欖油今年也進軍台灣。

根據財政部海關進出口貿易統計，今年上半年橄欖原油進口總量1904.8公噸，較去年同期的1597.1公噸，大增10%，金額也從3.1億元增加到3.5億元。其中，西班牙進口的863噸最多，較去年同期的689公噸，大幅成長25%；義大利進口806公噸，雖然也較去年同期的681.7公噸，增加了18%。

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看好台灣需求與市場，來自北義大利Veneto地區的BONAMINI冷壓初榨橄欖油，今年也引進來台。其中，該油莊生產的Veneto Valpolicella DOP冷壓初榨橄欖油，更是獲得有橄欖油界米其林評選之稱的「世界特級初榨橄欖油指南Flos Olei」99分世界冠軍，是北義Veneto產區唯一榮獲99分高分評鑑的冠軍冷壓初榨橄欖油。

目前Veneto Valpolicella DOP冷壓初榨橄欖油每瓶售價新台幣1,800元，主要在義大利餐廳、臉書上銷售，未來不排除在超市等通路上架，讓更多消費者可以選購到北義的風味橄欖油。

台灣市面上所標榜的冷壓初榨橄欖油，許多都是未通過合格優質檢測的油品，消費者的健康易被犧牲，要如何挑選好油？BONAMINI油莊莊主Giancarlo Bonamini提供兩種方式消費者可以認明，一，購買時也可先上網搜尋，去認識油品的品牌來源，來自哪個區域，切記太便宜的橄欖油一定要小心。

二，如果橄欖油標榜是冷壓初榨橄欖油，有香氣卻沒有橄欖天然的辛辣感或是苦味，很可能就是假油，因為香氣可透過香料造假，橄欖多酚的天然辛辣感苦味，目前技術無法造假，可以提供消費者選購時參考。

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關鍵字：義大利,橄欖油,橄欖原油,進口,成長,北義,台灣

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