「要談合作目前沒有進度」　時力再自提區域立委人選

▲時代力量提名張衞航參選新北市第一選區立委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量25日召開2020區域立委提名記者會，公布將由律師張衞航代表時代力量參選新北市第一選區（石門、三芝、淡水、 八里、林口、泰山）立委，將挑戰現任民進黨立委呂孫綾與國民黨文傳會副主委洪孟楷，「三腳督」戰局成形。時代力量發言人兼新北市黨部主委陳志明透露，先前對民進黨發出對話邀請函，但仍未收到相關回應，因此「目前是停滯的，要談合作目前沒有進度」。

時代力量25日提名張衞航參選新北市第一選區（石門、三芝、淡水、 八里、林口、泰山）立委，先前則已提名陳雨凡參選台北市第七選區（信義、南松山）、高鈺婷參選新竹市選區、林佳瑋參選桃園市第三選區（中壢）、林昶佐參選台北市第五選區（中正、萬華）、洪慈庸參選台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）及陳惠敏參選高雄市第七選區（鳳山），再加上張衞航總計7席。

時代力量黨主席邱顯智表示，時代力量第一階段會先把人選提出來，之後如果選區內有理念、光譜相同的其他政黨候選人會再做後續處理。陳志明則說，就合作議題時代力量先前就表達明確態度，就是在合作前要先確定共同合作的價值在哪，而不是只有選區、席次的交換，時代力量已經在7月1日向民進黨主動提出邀請函，希望能夠就議題上做對談，但是尚未接到相關回應，因此「目前是停滯的，如果要談合作目前沒有進度」。

邱顯智說，時代力量確實有跟民進黨主席卓榮泰提出邀請，希望就居住正義、司法改革等議題進行對談，如果對談後能夠確認彼此的價值立場，才有合作的空間。

陳志明也說，上回大選確實跟民進黨就選區上的調整有些協調，但「結果是一回事」，從上次選出來後到現在時代力量有一些自己的看法，因此接下來如果要談合作第一就是要進行價值理念的確定，倘若真要談合作就必須進入到細節，包括怎麼樣的合作方式、或者誰讓誰不讓等等，不過有一個前提在先，就是「我們要先有合作的意願，否則現在講這些都太早」。