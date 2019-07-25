不是溢繳！國安人員「預繳」刷卡645萬買私菸　金管會：玉山銀沒問題

▲國安人員走私菸案引發外界關注，金管會表示，這次是以預繳的方式取得銀行授權，並非是外界所說的溢繳。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國安人員藉總統出訪專機之便，夾帶走私免稅菸，刷卡金額竟可到645萬元，引發外界疑慮是否有洗錢之虞。金管會今（25）日表示，經過了解後發現這名國安人員是以「預繳」方式取得銀行授權；至於玉山銀行有無缺失，據了解目前都有依照相關控管作業，並依照洗錢防制來調查。

根據時代力量立委黃國昌所提供的資料顯示，國安局少校侍衛官吳宗憲疑用玉山銀行所發行的信用卡，連刷5筆、金額高達645萬元訂購香菸，引起外界高度關注。

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金管會銀行局副局長黃光熙指出，本案持卡人以信用卡「預繳」的方式，也就是預先存一筆錢到信用卡扣款帳戶，取得銀行授權即可刷卡。

外界關注玉山銀行是否有缺失，黃光熙說，目前玉山銀行已進行相關控管作業，並依照洗錢防制來調查，該案已進入司法程序，會督促玉山銀行協助司法調查。按照洗錢防制第17條規定，不得洩漏或交付關於申報疑似犯。

至於預繳金額超過50萬元是否要進行洗錢通報，黃光熙表示，洗錢防制中的50萬元以上大額申報，只有現金才需要，如果持卡人是以其他帳戶匯款到信用卡扣款帳戶，銀行若認為有洗錢態樣也會進行通報，將視個案而定。

金管會主秘陳開元指出，任何金融業發生事情都有專人專組負責，未必要成立專案小組才能進行，且金流在銀行裡都有紀錄，一有問題同樣能掌握。