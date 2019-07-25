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娛樂稅霸主之爭　娃娃機貢獻近兩成　直逼KTV

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▲▼夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲夾娃娃機店。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，今年上半年娛樂稅的實徵淨額為9億元，年增率8.5%以新北市的1.5億元最多；台北市的1.3億元居次，六都占全國的娛樂稅收入七成三，為娛樂稅的主要稅源地區。

觀察各稅源比重，今年上半年娛樂稅以KTV為最多，金額有1.9億元，占比為兩成；娃娃機有1.8億元，比重上升17個百分點增幅最大，KTV與高爾夫逐漸受到擠壓，比重逐漸下滑。

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根據財政部觀察，近年來貢獻娛樂稅最多主要是KTV與高爾夫球，這兩項一直是娛樂稅前一、二名，但是其貢獻比重，會隨著景氣、天氣而有所前後，若是景氣好、天氣佳，高爾夫球的娛樂稅就會衝高。過去，娃娃機貢獻比重一直都不高，直到這兩年娃娃機稅額明顯增長，今年是否會擠下KTV成為娛樂稅的最大貢獻者，值得觀察。

▲▼娛樂稅的稅源。（圖／財政部提供）

▲娛樂稅變化以及各項實徵比重。（圖／財政部提供）

▼KTV仍是今年上半年娛樂稅的霸主，貢獻娛樂稅超過兩成。（示意圖／記者許力方攝）

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

近年KTV、電動玩具、網咖等稅籍家數皆呈下滑，今年6月底與104年底比較，以網咖減少四成最多，與智慧手機普及、APP 遊戲多元有關，而娃娃機稅籍家數則逐年增加，即便歷經106年、107 年近一倍的高速成長時期，今年上半年仍穩定成長，截至6月底為8,931家，較104年底成長3.4倍，可見其風行程度。

108年6月底娃娃機以桃園市中壢區248家居全國之首，累計前6月實徵淨額已達800萬元，與104年底相較，亦以桃園市中壢區增加216家最多，其次為新北市板橋區增170家、新莊區增160家，財政部官員分析，可能與近期人口移往桃園市，促使中壢的娃娃機增加最多。

以六都來看，今年上半年新北市的娃娃機有1,514家，年增率為18.2%；台北市有655家，年增率為16.8%；桃園市947家，年增率19%；台中1394家，年增率為23.7%；台南722家，年增率31.8%；高雄市1,040家，年增率49.4%，六都之中高雄的成長率最為明顯。

▼娛樂稅稅籍登記情形。（圖／財政部提供）

▲▼娛樂稅,統計,娃娃機。（圖／記者吳靜君攝）

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關鍵字：娃娃機,娛樂稅,年增率,機台,財政部,稅源,KTV

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