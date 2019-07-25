吸引小資族、新鮮人參與台股　證交所下半年開放盤中零股交易

▲ 為吸引小資族、社會新鮮人參與台股，證交所將於下半年開放盤中零股交易。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

不少小資族、學生與社會新鮮人會透過零股交易方式買進大公司股票，但時間僅限下午1時40分起至2時30分，證交所表示，為吸引更多年輕人參與台股交易、減緩台股高齡化問題，將開放盤中零股交易，預計於109年下半年實施。

證交所表示，臺灣證券市場現行零股交易買賣申報時間係盤後下午1時40分起至2時30分止，於申報截止後以集合競價方式一次撮合成交，零股買賣在時間與成交機會上均受限制。為滿足投資人於普通交易時段買賣零股之需求，臺灣證券交易所規劃推動盤中零股交易，預計於109年下半年實施，屆時既有盤後零股交易仍維持運作。

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截至本（108）年6月底止，總計有1,088檔上市證券可進行零股交易，其中包含股票941檔，臺灣存託憑證（TDR）16檔，指數股票型基金（ETF）124檔，受益證券7檔。

盤中零股交易除便利小資族群進行小額投資外，亦可吸引學生及社會新鮮人等年輕人參與，減緩台股高齡化問題，達成普惠金融目的；另可提供證券商定期定額業務調節管道，去化其餘股庫存風險，並利定時定額業務投資人實現獲利，享受資本市場投資成果。

盤中零股交易買賣申報時間為上午9時起至下午1時30分止，收受買賣申報期間實施試算行情資訊揭露，於上午9時10分開盤，之後每隔10分鐘分盤集合競價方式撮合成交，撮合後對外揭示成交價格及數量，以及未成交最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。

考量年輕人及小資族群可能為盤中零股交易之主要交易族群，而渠等買賣股票多採電子下單交易方式，為降低證券商作業成本及錯帳發生機率，盤中零股交易下單方式採電子交易方式委託，但專業機構投資人不在此限。

另為滿足投資人資金運用效率與彈性，活絡零股交易進而擴大規模，規劃配合推動零股當日沖銷交易，初期先實施「先買後賣」當日沖銷交易，未來視投資人適應及實施情形後，再逐步開放其他零股當日沖銷交易方式，「先買後賣」當日沖銷交易作業預計於盤中零股交易系統上線後再推出。

證交所表示，將規劃一系列宣導措施，如宣導說明會、海報、文宣等，達充分宣導之效。