工研院秀16項生醫成果　助攻精準醫療與居家醫療落地化

▲工研院生醫所所長林啟萬秀「仿生多突狀磁珠製備技術」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



工研院今（25）在2019亞洲生技大展，展出「仿生多突狀磁珠製備技術」，以全球獨創的突狀觸角，有效活化T細胞(T cell)，來對抗癌細胞，讓自體T細胞活力再現，並發表僅400克的「智能化手持超音波影像系統」輕巧可攜，連結手機立即成像，讓醫檢人員隨到隨照。

2019亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）在南港展覽館盛大登場，工研院推出「個人化精準醫療模式」、「居家醫療解決方案」與「保健生技」三大領域，展出16項創新科技，秀出精準醫療落地化成果，為居家照護與定點檢測服務加值。

請繼續往下閱讀...

▲工研院秀「智能化手持超音波影像系統」。（圖／記者姚惠茹攝）



工研院生醫所所長林啟萬表示，2026年台灣將邁入超高齡社會，全球人口高齡化與慢性病醫療照護需求提升，未來無論在醫療診斷與醫療照護方面，勢必結合科技、醫療及醫護人員，提供更精準、有效率的智慧醫護服務，創造醫病雙贏。

林啟萬表示，在政府積極推動「生醫產業創新推動方案」下，工研院攜手產官學醫與ICT產業優勢，從基因體學、診斷醫療到復健照護等技術發展，著手精準醫療、智慧醫材、人才培育、國際合作與法規制度五大面向，聚焦市場需求，逐步將精準醫療與照護「落地化」。

▲工研院秀「智能化手持超音波影像系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

其中個人化精準醫療模式，工研院展示全球唯一的「仿生多突狀磁珠製備技術」，扮演精準醫療為疾病預測與診斷治療的關鍵，而身體內的T細胞是淋巴細胞的一種，是孔有武力的殺手，主要攻擊受感染細胞、癌細胞與移植細胞，換句話說，T細胞的品質，為打擊癌症的重要關鍵。

同時，工研院發表僅400g的「智能化手持超音波影像系統」，完全輕量可攜，具64通道且可更換不同頻率的探頭，與智慧手機連線後即可進行模式成像，讓醫護人員可隨時隨地進行檢查，可以廣泛應用在內科、婦產科、復健科，病在偏鄉與重症醫護室，更能在關鍵時刻發揮最佳功效，未來將整合深度學習技術，進行肝臟疾病的定量分析，邁進智慧診療領域。