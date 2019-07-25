又一經濟指標「亮紅燈」　分析師暗示：這次可能不同

▲芝加哥Fed景氣指數已續7個月呈現「負值」。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

股市往往不能忠實呈現經濟衰退，不過確實有一項經濟指標正對美國經濟亮起警示的紅燈，即芝加哥Fed景氣指數（Chicago Fed National Activity Index）。

芝加哥Fed景氣指數結合85項包括生產與所得、就業、失業及工時、個人消費與房屋、製造業及貿易銷售、存貨與訂單5大類指標，以衡量美國經濟實力及通貨膨脹指數。當該指數大於0，意味者景氣擴張，反之則代表景氣緊縮。巴隆周刊報導，據最新指數顯示，芝加哥Fed景氣指數6月跌至-0.02點，遠低於經濟學家預期的0.1，已為續7個月呈現「負值」。

請繼續往下閱讀...

Bespoke Investment Group聯合創辦人海基（Paul Hickey）表示，這對美國經濟或股市來說都不是個好消息，根據過往經驗，當該指數連續7個月或更多個月份呈現負值時，經濟衰退將隨之發生。

回顧2008年金融海嘯前，芝加哥Fed景氣指數在2007年下半年就一直處在輕微負值水準，而與此同時，美股仍於10月創下新高；到了2008年2月，該指數跌至-1後便一直沒有反彈，同年10月便爆發了金融海嘯。

而這回能有所不同嗎？海基暗示道，或許。芝加哥Fed景氣指數不是非常負面，這可能意味著美國經濟僅是稍微「弱一點」，而非陷入衰退。海基解釋，連續6個月呈現負值就足以證明經濟衰退即將到來，但這種狀況自金融危機以來已發生過2次，「所以芝加哥Fed景氣指數的相關性可能已不像過去那樣強勁。」

對於投資人來說，這也是一大困擾。過去那些可靠的衰退指標似乎都因Fed極端的貨幣政策而出現問題，其中包括長時間維持低利率及買入債券等。在這個時間點上，即便是像殖利率曲線這樣，向來準確、良好的經濟衰退預測指標也已經受到質疑。