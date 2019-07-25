　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

住戶、商家火爆對嗆！師大商圈就地合法案　北市急喊卡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼師大商圈空店潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲師大商圈。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

師大夜市店家違反「都市計畫法」爭議8年，商家持續抗爭，台北市提出就地合法草案，台北市都市計畫委員會25日進行審議，市府卻主動增加4個街廓增加難度，商圈盼小範圍商用，最後正反兩方意見未有共識，會議主持人、地政局長張治祥最後決議擱置，等於此案胎死腹中。

師大周邊多為第三種住宅區，商家須臨6公尺巷道，餐飲業須臨8公尺以上道路，商家長期以來不合法遭罰，多年來持續陳情，北市府也有意放寬「第三種住宅區」的商業使用項目，將周邊三里改為「住三（特）」區，讓5公尺以上巷弄取得該街廓50%以上住戶同意，即可申請就地合法。

由於原本商圈僅提9個街廓商用，都發局考量商業街廓一致性，主動增加4個街廓，將原本案商用範圍往南延伸到台電大樓捷運站，但商圈代表都認為不妥，擔心擴大商用會擴大對立。古風里里長孔憲娟痛批，市府根本「要五毛給五塊」，居民更揚言上街抗議。

反對就地合法的居民抱怨，當地長期忍受噪音，半夜2、3點仍有喝酒民眾喧鬧，就連要開車回家都會遭逛夜市的路人白眼，生活品質低落。龍泉商圈促進會受訪表示，商圈盼小範圍商用，顧及居民權益，不解都發局何苦擴大範圍，對於就地合法案被擱置感到遺憾，並強調8年來想跟居民溝通，即使見面也是敷衍。

張治祥表示，都發局提出的方案不是定案，只是初步建議，由於反對派居民意見較多，而市府提出的機制也不領情，由於未有共識，因此專案小組建議擱置。

ET快訊
Playboy辣模「伏特加當水喝」7孔流血！尿液變腐蝕液體　
即／華航空品處小組長涉國安私菸　複訊8小時貪污罪20萬交保
6歲YouTuber月入近億！　全家靠她買下2.5億豪宅
超商花45元買飲料中千萬！小7、全家開出4張特別獎

關鍵字：師大商圈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌爆免稅菸外還有「兩批貨」　怒轟華航成走私共犯

里長拿2000份罷韓書嗆「淹水苦」　韓國瑜回擊：怎帶頭唱衰？

快訊／華航空品處小組長涉國安私菸　複訊8小時貪污罪20萬交保

專訪／雙子星被卡　于品海蓋樓心法大公開：這不是偷偷香菸而已

日方打臉「沒主動邀請韓訪日本」　韓國瑜：我做什麼都會被修理

住戶、商家火爆對嗆！師大商圈就地合法案　北市急喊卡

快訊／黃國昌批華航謝世謙神隱後卸責：林佳龍也請不動

行政院：青年就業方案4年投95億　補助獎金3至10萬元

「輕功上樹」為哪樁？　韓國瑜：讓市府團隊感受防疫決心

內政部修政治獻金法！關係人交易應揭露　違者最高罰120萬

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

黃國昌爆免稅菸外還有「兩批貨」　怒轟華航成走私共犯

里長拿2000份罷韓書嗆「淹水苦」　韓國瑜回擊：怎帶頭唱衰？

快訊／華航空品處小組長涉國安私菸　複訊8小時貪污罪20萬交保

專訪／雙子星被卡　于品海蓋樓心法大公開：這不是偷偷香菸而已

日方打臉「沒主動邀請韓訪日本」　韓國瑜：我做什麼都會被修理

住戶、商家火爆對嗆！師大商圈就地合法案　北市急喊卡

快訊／黃國昌批華航謝世謙神隱後卸責：林佳龍也請不動

行政院：青年就業方案4年投95億　補助獎金3至10萬元

「輕功上樹」為哪樁？　韓國瑜：讓市府團隊感受防疫決心

內政部修政治獻金法！關係人交易應揭露　違者最高罰120萬

近距離看超萌斑海豹！神戶動物王國新區域「水之谷」開幕

保護海洋不缺席　張麗善率縣府團隊到外傘頂洲淨灘

陽光基金會攜手桃園市圖書館　辦臉部平權真人圖書講座

「騙人布標貴」等洗澡吃醋！　奶音找美容師撒嬌：姐姐摸我嘛

打高爾夫突昏倒無心跳　消防遠距指導球友AED心臟2次救回一命

水管破裂！松山區慶城街大量自來水狂噴猛射…滿地溼答答

社頭舊社排水改善工程延宕　農民無水灌溉影響二期稻作

林口分局實施「交通大執法」　整頓市場週邊違停亂象

黃國昌爆免稅菸外還有「兩批貨」　怒轟華航成走私共犯

娛樂稅霸主之爭　娃娃機貢獻近兩成　直逼KTV

政治熱門新聞

快訊／蔡英文先遣隨扈高架發生車..

韓國瑜爬過的樹　被填滿「發泡填..

私菸案狂燒　吳宗憲宿舍找到團購..

高雄正興里長交2000份罷韓書..

吳宗憲傳轉「污點證人」　證據價..

快訊／蔡英文首回應：難以接受　..

日台交流協會打臉韓國瑜　「沒主..

府證實：檢調搜索總統官邸旁特勤..

台灣迷因創「爛瑜衝樹」　神註釋..

黃國昌再爆：除了9800條菸還..

即／私菸案關鍵人物曝光　漏夜偵..

私菸案登上外媒　孫大千：厲害了..

總統專機下殺65折　名嘴：前三..

韓國瑜爬樹「佈陷阱」！他酸韓黑..

更多熱門

相關新聞

師大商圈老外酒駕逆向　竟逾期居台19年

台北市大安警方發現一名外籍男子騎機車逆向，警員騎機車打算上前盤查，這名老外卻加速逃逸，警方鳴笛追捕，警員還大叫：「別跑！」雙方追到泰順街巷弄內，一名家住旁邊的胡姓居民聞訊後出門查看，與警方在巷弄內追捕老外，熱心民眾順利幫警方攔下這名外籍男子。

師大租金下跌　漢堡王新址更優

影／師大商圈漲租風　嚇跑麥當勞和茶湯會

師大夜市殞落？月租20萬連鎖店逃難

店面招租　師大商圈爆關店潮！

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

史上「最難約」星座Top 4

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面