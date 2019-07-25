住戶、商家火爆對嗆！師大商圈就地合法案　北市急喊卡

▲師大商圈。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者楊亞璇／台北報導

師大夜市店家違反「都市計畫法」爭議8年，商家持續抗爭，台北市提出就地合法草案，台北市都市計畫委員會25日進行審議，市府卻主動增加4個街廓增加難度，商圈盼小範圍商用，最後正反兩方意見未有共識，會議主持人、地政局長張治祥最後決議擱置，等於此案胎死腹中。

師大周邊多為第三種住宅區，商家須臨6公尺巷道，餐飲業須臨8公尺以上道路，商家長期以來不合法遭罰，多年來持續陳情，北市府也有意放寬「第三種住宅區」的商業使用項目，將周邊三里改為「住三（特）」區，讓5公尺以上巷弄取得該街廓50%以上住戶同意，即可申請就地合法。

由於原本商圈僅提9個街廓商用，都發局考量商業街廓一致性，主動增加4個街廓，將原本案商用範圍往南延伸到台電大樓捷運站，但商圈代表都認為不妥，擔心擴大商用會擴大對立。古風里里長孔憲娟痛批，市府根本「要五毛給五塊」，居民更揚言上街抗議。

反對就地合法的居民抱怨，當地長期忍受噪音，半夜2、3點仍有喝酒民眾喧鬧，就連要開車回家都會遭逛夜市的路人白眼，生活品質低落。龍泉商圈促進會受訪表示，商圈盼小範圍商用，顧及居民權益，不解都發局何苦擴大範圍，對於就地合法案被擱置感到遺憾，並強調8年來想跟居民溝通，即使見面也是敷衍。

張治祥表示，都發局提出的方案不是定案，只是初步建議，由於反對派居民意見較多，而市府提出的機制也不領情，由於未有共識，因此專案小組建議擱置。