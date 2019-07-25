德銀預期：歐洲央行、Fed領頭降息　新興市場可能跟進全球降息潮

▲德行預期，歐洲央行在今晚的會議上或將釋出暗示9月降息的消息。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合外電報導

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師表示，由於歐洲央行（European Central Bank）和美國聯準會（Fed）採取降息措施的可能性不小，這或將推動全球央行的降息潮。

德銀預期，歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）台灣時間25日晚上7時45分央行會議上，將暗示或甚至進一步宣布降息。分析師預測，許多新興市場國家的央行也許會效仿降息的措施，因為他們已經準備了額外的刺激措施以「遏制貿易衝擊的蔓延」。

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在24日公布的報告中，德銀修正了2019年新興市場國家的成長預測，指新興市場國家的製造業活動跟已開發國家一樣，「呈現出一種持續疲軟的趨勢。」因此，德銀預測俄羅斯、南非、土耳其、印度、印尼、菲律賓、越南、巴西和智利或許也會採取降息的措施。

該報告中顯示，全球貿易的不確定性持續時間太長，對於亞洲經濟體而言衝擊相當大，而且，德銀認為今年巴西和墨西哥的成長預期或將持續惡化。

由目前釋出的訊息來看，雖然德銀認為歐洲央行可能於本週採取行動，但多數市場分析師認為，歐洲央行更願意看到美國聯準會先降息，然後才展開行動。