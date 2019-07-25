看好注重ESG企業的中長期投資潛力　元大推台灣ESG永續ETF

▲ 元大投信「台灣ETF生態圈第三勢力崛起論壇」。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

ESG因子（環境議題、社會責任、公司治理）在近年成為全球企業、資產管理者及投資人最關注的議題。觀察股市表現，重視EGS的公司股價相對抗跌，有中長期投資潛力，成為新的熱門選股方向。

元大投信董事長劉宗盛表示，看好ESG未來將從高標準成為基本標準，在元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）成為受投資人歡迎的ETF之後，元大證券將於8月再推出下一檔ETF—元大台灣ESG永續ETF（00850）。

請繼續往下閱讀...

▲ 元大投信董事長劉宗盛。（圖／記者李瑞瑾攝）

元大投信副投資長張美媛表示，雖從前沒有很注重在ESG，但近期投資人選擇投資公司的重點，都回歸公司經營、員工福利與社會環境等經營面向上，看企業如何經營管理公司，公司的未來性與價值成為投資人選股的考慮因素。

根據全球永續投資聯盟（GSIA）統計，截至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元，又以ESG因子（環境議題、社會責任、公司治理）的成長最為快速。元大投信指出，觀察落實ESG的企業，在經營績效上的長期表現皆具正面效益，在下檔風險也較具防禦效果，有中長期投資潛力，獲得全球多個投資機構、政府退休基金認同。

元大投信表示，台灣永續指數與與台灣50指數成分股雖有6成相同，但台灣ESG永續ETF採現金申贖，方便國際資金投入，且發行價也相對親民，對一般投資人來說也較有吸引力。