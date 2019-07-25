「亞馬遜摧毀美國零售業」　美財長大讚司法部反壟斷調查

▲美國司法部將對主要網路平台展開反壟斷調查，外界猜測主要是衝著Google、臉書及亞馬遜等科技巨頭而來。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

美國司法部將對主要網路平台展開反壟斷調查，外界猜測主要是衝著Google、臉書（Facebook）及亞馬遜（Amazon）等科技巨頭而來。美國財政部長梅努欽（Steven Terner Mnuchin）周三（24日）也出面表態支持，他稱亞馬遜「摧毀了全美的零售業」。

幾家科技巨擘將受到美國司法部的反壟斷調查，判定其是否違反公平競爭與阻礙創新，這是川普政府至今為止對大科技公司最強硬的錯舉。

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梅努欽24日接受CNBC專訪時表示，司法部對亞馬遜展開反壟斷調查是正確的，「若你觀察亞馬遜，雖然它們確實帶來了好處，但它們已經摧毀了整個美國零售業。」他在「Squawk Box」節目上說道：「我沒有其他的意見，我認為司法部長要調這問題是非常好的，我期待著聽取他們對總統提出的建議。」

路透報導，亞馬遜對此反駁道，該公司有90%的銷售來自實體店面，「如今，獨立賣家佔亞馬遜實體商品銷售總額的58%以上，」亞馬遜發言人說，「他們的銷售額增長速度是我們的2倍，2018年已達1600億美元（約新台幣5兆元）。」

美國司法部發言人並未透露將對哪些企業展開反壟斷調查，但表示調查範圍包括搜尋引擎、社群網路和在線電子商務平台。據先前消息及市場現況預期，調查目標將是Google、臉書及亞馬遜，蘋果也有可能面臨調查。