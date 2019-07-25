虧損縮小！友達第2季每股損失0.28元　第3季旺季備貨仍不明確

▲友達董事長彭双浪、總經理蔡國新。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

面板廠友達光電（2409）今（25）日舉辦線上法人說明會，公布第2季合併營收為700.7億元，較第1季增加5%；第2季歸屬母公司業主淨損26.8億元，基本每股損失0.28元。

友達第2季合併財務報表，營業額為700.7億元，歸屬母公司淨損為26.8億元，基本每股損失為0.28元，毛利率則為2.8%，營業淨損率為4.9%，EBITDA獲利率為8.1%，顯示器事業單位營業淨損率為4.8%，顯示器事業單位EBITDA獲利率為8.4%。

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出貨表現方面，友達今年第2季大尺寸面板出貨量約2717萬片，較第1季增加5%。第2季中小尺寸面板出貨量約3301萬片，較第1季增加32.2%。

回顧第2季，友達表示，產業供需仍然失衡的情況下，業績表現不盡理想，但友達積極調整產品組合、提升生產效能，使第2季營收仍較第1季成長5%，虧損幅度也較上一季縮小。

財務結構方面，友達指出，目前庫存天數36天，淨負債比13.6%，仍維持在相對健康的水位。

展望第3季，友達表示，受總體經濟不確定性因素影響，客戶的旺季備貨需求並不明確，未來將密切關注市場變化，並隨時做好滿足客戶需求準備。

友達強調，面對產業逆風，一方面提升高附加價值及非消費型產品比重，另一方面持續推動軟硬整合及場域經濟，以強化競爭力，並追求穩健營運為目標。