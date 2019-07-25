央行總裁「台灣經濟靠財政政策」論　財長回應了

▲立法院財政委員會 財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（25）日參加一場論壇致詞時提到，前陣子央行總裁楊金龍提到，台灣的經濟現在貨幣政策有限，可能需要靠財政政策。他公開回應「必須要財政穩健，財政穩健才有工具應付經濟蕭條與衰退。」

蘇建榮今日參加日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明「美台關係轉好，川普仍是變數」的論壇，在致詞時做以上表示。蘇建榮表示，在2008年全球發生金融海嘯，全球正政府都在提出量化寬鬆政策，當時辜朝明提出資產負債衰退理論各國普遍重視，也成了各國意見領袖諮詢的對象。

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蘇建榮說，辜朝明曾經提出，就台灣的貨幣流動性指標，包含基數、供給與銀行貸款都是往上升，但是錢都不知道到哪裡去，這也是他不接「央行總裁」之位原因，他也提到要解決台灣的經濟問題，需要從財政政策下手。

無獨有偶，楊金龍日前指出，金融海嘯之後全球經濟面臨長期停滯問題，貨幣政策已無足夠發揮空間，寬鬆性貨幣政策激勵經濟成長的效果，「可能已經瀕臨極限」，台灣在低通膨、低利率情況下，財政政策宜扮演更積極角色。蘇建榮笑說，「我都懷疑他們兩個是串通好的，要把台灣經濟重擔放在財政政策上。」

蘇建榮回應，維持財政穩健是很重要的工作，沒有穩健的財政，就沒有重要的政策工具來應付經濟的蕭條與衰退。他進一步說，去年開始財政部推動所得稅優化方案、境外資金匯回專法、以及產創條例租稅優惠延長，都是在財政穩健的原則之下，提升台灣的經濟活力，尤其是在中美貿易戰，台商希望可以回到台灣投資，這是千載難逢的機會，所以財政部提出「境外資金匯回專法」來吸引台商回台投資、進而提升台灣的經濟。