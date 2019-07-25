鴻海除息首日填息率32.5%　郭台銘配息進帳53.5億元

▲鴻海土城廠區。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（25）日除息，每股配發4元現金股利，除息參考價為77.3元，一早以78元開出，盤中最高來到78.7元，終場收在78.6元，漲幅逾1.68%，除息首日填息率32.5%，以鴻海創辦人暨董事郭台銘的持股133萬7938張換算，配息進帳約53.5億元。

鴻海股價近來強勢，雖然除息前2個交易日外資都呈現賣超的狀況，但是股價站穩80元之上，除息前收在81.3元，除息參考價為77.3元，今日一早以以78元開出，股價開高走高，最高達78.7元，終場收在78.6元，漲幅逾1.68%，填息率達32.5%，法人看好填息率高。

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鴻海今年每股配發4元現金股利，預計8月23日發放，總計發出554.52億元，根據公開資料觀測站資料顯示，郭台銘今年6月加碼持股至133萬7938張，約可配發53.5億元的現金股利；至於新任董事長劉揚偉則是持股656張，約可領到262萬元的現金股利。

法人看好鴻海進入第3季傳統旺季，迎接新iPhone拉貨潮，目前iPhone生產大本營河南鄭州廠已經進入備戰狀態，隨著iPhone新機即將在9月正式發表，預估鴻海下半年營運逐季成長，全年單季最高將會落在第4季的營運表現。