蘋果首席設計師離職…新公司「LoveFrom Jony」曝光！維持蘋果獨家合作

▲蘋果首席設計師艾夫（Jony Ive）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果首席設計師艾夫（Jonathan Ive，又名Jony Ive）上個月離開蘋果公司，創立了自己的設計品牌，如今他終於啟動公司營運，公司名稱也隨即曝光，以「LoveFrom」商標品牌回歸設計市場；而從美國專利及商標局（USPTO）註冊文件顯示，艾夫所創立公司的正式名稱應是「LoveFrom Jony」。

「我們的工作，不是為了要讓蘋果更賺錢，而是盡可能作出最好的蘋果產品。」艾夫在2016年接受訪問時解釋了蘋果公司的精神，也提到了自己與蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的關係。長久以來，艾夫的名字就和「蘋果的產品設計」畫上等號，他負責蘋果的所有設計，包括蘋果的硬體外觀、使用者介面、產品包裝等。

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▲艾夫（Jony Ive）（左）離開蘋果前與蘋果執行長庫克（Tim Cook）合影。（圖／達志影像／美聯社）

根據USPTO的文件顯示，艾夫在美國、牙買加、荷蘭等地申請「LoveFrom Jony」商標，還提供了公司相關的商品服務，內容如汽車、無人機、美容產品、家用電器，廚房用具等項目，顯示出這間公司的業務涵蓋不同領域，但看不出來艾夫的新公司重點服務類別是什麼。

不過這或許只是先申請商標，在一般公司行號成立後，再發展出業務的可能，涵蓋所有內容並可在未來方便變更業務項目。艾夫離開蘋果，創立全新設計公司「LoveFrom」，就是希望能在設計工作上獲得更大的自由，並和同樣離開蘋果的馬克紐森（Marc Newson）設計團隊交流，也可以和蘋果團隊繼續維持合作關係。

英國倫敦出生、今年52歲的艾夫於1992年加入蘋果，設計了iPod、iPhone、iPad、Macbook等蘋果產品，也設計蘋果設備使用的iOS系統。早期他在蘋果公司時，他的很多設計都不被採納，公司高層也認為這種設計只會增加成本，直到賈伯斯看到他的才華。如今，他設計的蘋果產品風靡全球，市場的回饋證明了「他的極簡設計風格並未失手」。

▲蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）生前特別介紹蘋果首席設計師艾夫（Jony Ive）。（圖／達志影像／美聯社）