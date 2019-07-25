鴻海穩步填息帶動大盤翻紅　台股收盤上漲5點收10,941點

▲ 台股終場收在10,941點、上漲5點，漲幅0.05%。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（25）受除權息影響，早盤下跌43點開在10,892點，在鴻海穩步填息、部分權值股漲勢帶動下一路緩步墊高，收復10,900點並由黑翻紅。終場收在10,941點、上漲5點，漲幅0.05%，成交量1,328億元。

鴻海（2317）除權息首日表現亮眼，開盤即上漲0.9%，並一路向上填息，終場上漲1.3元、收在78.6元、漲幅1.68％。其他除權息個股表現，玉山金（2884）、中鋼（2002）、鴻準（2354）、宏正（6277）等皆向上填息；中華電（2412）則陷入貼息，下跌0.47%。

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權值股中，股王大立光（3008）開高走高，收盤上漲2.59%、收在4365元；台積電（2330）表現疲弱，收在265元，以平盤作收。其他如聯發科（2454）上漲1.62%、台塑化（6505）、台塑（1301）、南亞（1303）、國泰金（2882）等皆走高，帶動大盤翻紅，台化（1326）則微幅下跌。

另一方面，受國安局官員走私菸案影響，華航（2610）股價已連續三日下跌，今日收在9.59元、下跌0.1％。華航表示，會於今日下午5點針對走私菸案做說明。