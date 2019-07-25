蘋果再挖特斯拉高層！「汽車設計」超強大履歷　外界猜蘋果電動車要來了

▲蘋果公司聘用了另一位特斯拉高層。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）網羅電腦、智慧手機與音樂串流的市場，一直有消息傳出正準備進入「電動車市場」，相關資訊撲朔迷離，外界都不清楚蘋果正在計畫什麼。而今卻傳出，特斯拉（Tesla）一位高層跳槽至蘋果工作，讓人更篤信蘋果有意要在電動車開發一番事業。

根據彭博報導，特斯拉高層馬曼努斯（Steve MacManus）近日加入了蘋果公司，並且在自己的LinkedIn檔案上更新現職「Apple高級總監」。他過去在多家名車廠任職，包括奧斯頓馬丁（Aston Martin）、捷豹（Jaguar）、賓利（Bentley）、荒原路華（Land Rover），他在2015年進入特斯拉工作。

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馬曼努斯在特斯拉服務時，除了開發汽車之外，也負責汽車的內裝與外觀設計，這些工作技能可能適用於蘋果公司的設計業務。即使如此，馬曼努斯也沒有詳述新工作的職務內容，因此外界也不知蘋果聘用他是為了什麼。

這並非是首位特斯拉員工跳槽至蘋果的例子。蘋果公司今年3月聘用了特斯拉駕駛系統副總裁施韋庫茨（Michael Schwekutsch），去年8月也聘用汽車首席工程師菲爾德（Doug Field）。

近年來，越來越多特斯拉的高級主管轉任蘋果公司，特斯拉也一直招聘對方的工程師，讓人好奇蘋果和特斯拉到底正在做什麼計畫；分析師和投資人也大膽猜測，蘋果和特斯拉是否有意合作，或是蘋果可能有意收購特斯拉。蘋果公司尚未針對此事回應。