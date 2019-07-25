先探／生技股Q3強棒出擊

亞洲生技大會引爆台灣生技產業投資亮點，由業績股領軍大漲，題材股接棒輪漲，值此生技大月，一六年回檔以來的櫃買生技指數，重返所有均線之上，多頭氣勢頗有蓄勢待發之姿。

【文／徐玉君】

年度盛事─亞洲生技大會（Bio Asia-Taiwan）首度在台舉辦，全球頂尖生技專業重量級人士來台發表演說、十八國組國家隊參展、逾百家國際大廠參與，規模可謂盛況空前。而台灣的生技醫療產業不再僅止於題材，受惠「特管法」的執行，為台灣細胞治療往前邁進一大步；創新醫材逐步躍上國際舞台；製藥業的創新技術平台成國際大廠仰賴的策略夥伴，台灣生技醫療產業鏈的價值，在今年的亞洲生技大會之後，正式進入國際大廠尋求合作的視野中。

回首今年以來表現強勁的個股，多數具備業績成長的基本面加持，包括茂生農經、寶齡富錦、生泰、邦特、麗豐ＫＹ、鐿鈦、泰博、保瑞、醫揚、生展、大江等，緊接著是特管法商機的題材股，包括訊聯、基亞、三顧等。

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業績＋題材是生醫投資的基調

當這些耳熟能詳的個股漲幅告一段落，市場開始尋找具備大成長性的個股，如喬山、和康生、美時、旭富、太醫、國光、雙美、奈米醫材、羅麗芬ＫＹ等等。（全文未完）

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