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理財周刊／賭行情？還是萬全準備？

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／翁偉捷

近期的國際局勢仍然圍繞在FED降息的幅度打轉，到底是一碼還是二碼？讓市場非常關注美聯儲官員在各地發表的談話內容，企圖想要從其談話內容中得到線索，希望能搶先市場一步做出領先佈局的動作。

但其實要想領先美聯儲猜到完整的利率決策內容有點難度，以現在所處的環境來舉例，要完整猜中七月底的利率決策內容主要有兩件事：(1)有沒有要降？(2)降幾碼？雖然目前市場上的利率期貨反映的是七月降息機率高達九成以上，以及降二碼可能性在六成左右，但不等到最後是無法確認的，因為過去歷史上有太多次是預期落空的。

行軍打仗 制敵機先

請繼續往下閱讀...

美聯儲(包括其他國家央行)為了要讓利率決策不會被出現預期心理效應，導致利率政策失效，通常在決策之前都會先釋放風向球來測試市場反應，再根據這個反應來判斷該如何進行決策，所以不見得市場的預期就一定會成真，因此，筆者會等到利率決策出爐後才會進行接下來行情的規劃，但在決策之前一定會先寫好劇本並擬定好操作策略，「如果把所有的選擇都交給對手來決定，那是下下策；唯有能夠在無論對手做任何選擇，我們都能夠應對得當，那才是上上策。～麒麟才子梅長蘇。」從此就可以知道，不用領先市場，只要做好無論降息與否、降息幾碼都可以反應，就可以不用先猜結果。

股市跌率高 貴金屬漲率高

所以就筆者來說，會分成三種結果來觀察：(1)按兵不動，(2)降息一碼，(3)降息二碼。以下分就股市、債市、匯市以及貴金屬的應對進行推演。

一、按兵不動：美元升值→資金回流美元資產→股市回檔(對熱錢不如預期的失望性賣壓)、債市反彈，貴金屬高檔震盪。二、降息一碼：美元轉弱確認→資金外流→美股回檔(熱錢符合市場預期，短線利多出盡)、美債反彈，貴金屬緩步墊高。三、降息二碼：降息幅度超出市場預期，美元快速轉弱→股市高檔震盪、債市強漲，貴金屬直接噴出。

以上就是筆者對於未來行情可能出現的結果進行預測以及應對，雖然很多人會說所有的情況你都講了，當然會中一個！這就是投資人的盲點，試問：誰人可以百分之百預測未來？不先做好萬全準備的投資就是賭博！

積小勝為大勝 長期複製

這其實就像是學技術分析，學技術分析的目的是要提高自己的投資勝率，並不是學會了就會百分之百獲利，它只是個機率統計的工具呈現，所以不會有例外，因為它的目的是在幫助投資人形成操作策略，而不是保證穩賺！

同樣的，解讀總經不在賭行情，而在於發生後如何應對的策略產生。回顧上週的文章，筆者看好的電子權值股補漲已經發生，重點不是筆者準，而是歷史統計經驗的結果是如此，選擇高概率的方向操作，勝率總是比較高些！不代表一定贏，只是錯的機會少，就算錯也有停損機制，做到小賠大賺，長期「累積」才是財務自由的關鍵！
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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