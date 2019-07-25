「大到不能倒」銀行資本要求嚴格　惠譽估尚需近500億資金

▲金管會對於DSIBs銀行有嚴格的資本要求。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會公布5家「大到不能倒」銀行名單，又為國內系統性重要銀行(DSIBs)，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀與合庫銀，並且要求這些銀行要有更強的資本。惠譽信評預估，包含合作金庫以及國泰世華銀各別還需要350億元以及130億元的額外資金，兩家銀行仍可達成目標。

惠譽信評表示，台灣對於DSIBs的額外資本適足要求遠高於亞太地區的銀行體系，對銀行業的信用體質有正面的影響。在金管會公布的DSIBs，其中三家已在今（2019）年第一季達到了額外的資本適足要求中國信託、台北富邦以及兆豐國際商銀，而惠譽估計合作金庫與國泰世華將各需要額外的資本新台幣350億元與130億元，預期合作金庫將在2020至2023年過渡期間透過政府的支援達成要求，而國泰世華則可透過自身強勁的資本生成能力與放緩資產成長以達成目標。

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台灣對於房貸風險要求 高於亞太已開發市場

台灣對DSIBs的額外資本適足要求為風險性加權資產的4%，包含2%的法定「緩衝資本」以及2%的「內部管理」資本。其中內部管理資本並非強制性的，但若銀行沒有達到此要求，其業務申請將受到限制。

這4%的額外資本適足要求代表台灣的DSIBs必須達到11%的普通股權益資本比率、12.5%的第一類資本比率以及14.5%的資本適足率。儘管相對其他亞太地區已開發市場而言，台灣DSIBs佔整體銀行體系的存款較小，但台灣在額外的資本適足要求反而較高，尤其相較其他亞太地區已開發市場的房貸風險權數為10%-30%，台灣銀行的房貸風險權數為較高的50%。

對「大到不能倒」銀行嚴格要求 銀行併購更為困難

金管會也宣布DSIBs須配合更嚴格的監理要求，包括每年需提交未來2年的壓力測試，以及發生資本不足等情況時之應變措施。由於DSIBs受到較高的資本適足要求，銀行可能較不易追求併購機會，惠譽因而認為台灣的銀行業將持續高度分散。由於工會與政治等因素，有關大型公股銀行的併購一直較為困難。