2019亞洲生技大展登場　蔡英文：有信心成為兆元產業

▲2019亞洲生技大展登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

首度在台灣舉辦的2019亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition），今（25）日在南港展覽館盛大登場，總統蔡英文致詞表示，台灣生技產業去年表現亮眼，整體市值已經達8000多億元，有信心成為兆元產業。

蔡英文致詞表示，台灣生技產業在政府5+2創新產業推動之下，目前在台北、新竹地區有生技醫療部落去年生技產業表現亮業，營業額、投資案皆成長50%以上，上市櫃公司營收年增11%，市值達8000多億元，有信心成為兆元產業。

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蔡英文提到，全球200大生技企業中，台灣生技企業就佔14家，名列全球第三大，並在亞洲地區排名第一位，而且每年有數百件臨床試驗，支持新藥開發，並與跨國大廠合作，藉此帶動國際廠商前來台灣投資。

▲總統蔡英文。（圖／記者姚惠茹攝）

亞洲生技大展今年吸引20國參展，其中美國、加拿大、英國、瑞士、比利時、義大利、南韓、印度、澳洲、紐西蘭、波蘭、泰國、奧地利、香港、德國、新加坡、菲律賓、馬來西亞等大陣仗設立國家館，全場超過20個主題區，60家上市櫃企業，100家跨國公司，超過1700個攤位。

今年展覽特色以藥物開發和創新醫材為主，參展的企業包含健喬、太景、杏國、藥華、國鼎、浩鼎、博謙、逸達、台康、瑞磁、台耀化學、台灣基恩斯、方策科技等，期望藉由展會有機會投入國際授權談判，或是及早取得上市許可的重大進展。

▲2019亞洲生技大展開幕剪綵儀式。（圖／記者姚惠茹攝）