取消巴菲特午餐鬧風波　孫宇晨致歉：對自己「熱衷炒作」深感愧疚

▲孫宇晨就「巴菲特午餐風波」一事在微博發布致歉信。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

記者王曉敏／綜合報導

波場TRON創始人、中國大陸29歲富豪孫宇晨23日因病取消其以近457萬美元（約新台幣1.4億元）標下的巴菲特慈善午宴而備受爭議，並為此多次發微博「闢謠」，遭質疑為炒作。今（25）日凌晨，孫宇晨就此事再度於微博發布致歉信，並表示未來將減少微博發聲，閉門謝客，減少媒體採訪，「一切從營銷炒作回歸區塊鏈技術的深耕與研發」。

孫宇晨23日以「突發腎結石」為由，宣布將延後「股神」巴菲特（Warren Buffett）20周年慈善午宴，擇期再辦。消息一出便爭議不斷，孫宇晨先是遭質疑利用取消巴菲特午餐的消息來做空波場幣賺錢，又遭陸媒爆料因涉嫌非法集資、洗錢、參與涉黃、涉賭等問題，已遭限制出境。針對外界質疑於猜測，孫宇晨數度發微博闢謠，許多媒體及幣圈人士認為，孫宇晨就是利用此事炒作並從中獲利。對此，孫宇晨今日凌晨就「巴菲特午餐風波一事」在微博發布致歉信，並表示自己「為自己過度營銷，熱衷炒作的行為，深感愧疚」。

請繼續往下閱讀...

孫宇晨在公開信中寫道，在過去這段屬於他「病困交加的至暗時刻」，他經歷了人生前所未有的風波、質疑與痛苦，「我深刻反思了自己過往的言行，為自己過度營銷，熱衷炒作的行為，深感愧疚，再此我想向公眾，媒體，關心愛護我的領導與監管機構，表達我最誠摯的歉意！」

孫宇晨表示，出於對巴菲特的崇拜與慈善的熱愛，此次午餐宴原本初衷是好的，也帶著一些想要推廣區塊鏈行業與自己的私心，但「由於我言行不成熟、年輕氣盛、口無遮攔，漸漸演化成一場失控、失速、失敗的過度營銷」，他稱自己在整個過程中，從興奮、焦慮再到恐懼、後悔、痛定思痛，「這一切對公眾造成了不好的影響，也引起了關心我愛護我監管機構的擔憂，對此我再次說一聲：對不起！」

另外，孫宇晨也在信中對財新傳媒社長胡舒立、搜狗公司執行長王小川表達了尊敬和歉意。他表示願意就其開展的業務、行業發展，透明的毫無保留的與財新交流，並稱事後對惡俗的炒作與營銷行為深感後悔，希望能夠得到王小川的諒解。

文末，孫宇晨表示，將因病修整一段時間，「減少微博發聲，閉門謝客，減少媒體的採訪，一切從營銷炒作回歸區塊鏈技術的深耕與研發」。

▼孫宇晨就「巴菲特午餐風波一事」在微博發布致歉信。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）