　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

取消巴菲特午餐鬧風波　孫宇晨致歉：對自己「熱衷炒作」深感愧疚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大陸29歲富豪孫宇晨花1.3億元與巴菲特共進午餐。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

▲孫宇晨就「巴菲特午餐風波」一事在微博發布致歉信。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

記者王曉敏／綜合報導

波場TRON創始人、中國大陸29歲富豪孫宇晨23日因病取消其以近457萬美元（約新台幣1.4億元）標下的巴菲特慈善午宴而備受爭議，並為此多次發微博「闢謠」，遭質疑為炒作。今（25）日凌晨，孫宇晨就此事再度於微博發布致歉信，並表示未來將減少微博發聲，閉門謝客，減少媒體採訪，「一切從營銷炒作回歸區塊鏈技術的深耕與研發」。

孫宇晨23日以「突發腎結石」為由，宣布將延後「股神」巴菲特（Warren Buffett）20周年慈善午宴，擇期再辦。消息一出便爭議不斷，孫宇晨先是遭質疑利用取消巴菲特午餐的消息來做空波場幣賺錢，又遭陸媒爆料因涉嫌非法集資、洗錢、參與涉黃、涉賭等問題，已遭限制出境。針對外界質疑於猜測，孫宇晨數度發微博闢謠，許多媒體及幣圈人士認為，孫宇晨就是利用此事炒作並從中獲利。對此，孫宇晨今日凌晨就「巴菲特午餐風波一事」在微博發布致歉信，並表示自己「為自己過度營銷，熱衷炒作的行為，深感愧疚」。

請繼續往下閱讀...

孫宇晨在公開信中寫道，在過去這段屬於他「病困交加的至暗時刻」，他經歷了人生前所未有的風波、質疑與痛苦，「我深刻反思了自己過往的言行，為自己過度營銷，熱衷炒作的行為，深感愧疚，再此我想向公眾，媒體，關心愛護我的領導與監管機構，表達我最誠摯的歉意！」

孫宇晨表示，出於對巴菲特的崇拜與慈善的熱愛，此次午餐宴原本初衷是好的，也帶著一些想要推廣區塊鏈行業與自己的私心，但「由於我言行不成熟、年輕氣盛、口無遮攔，漸漸演化成一場失控、失速、失敗的過度營銷」，他稱自己在整個過程中，從興奮、焦慮再到恐懼、後悔、痛定思痛，「這一切對公眾造成了不好的影響，也引起了關心我愛護我監管機構的擔憂，對此我再次說一聲：對不起！」

另外，孫宇晨也在信中對財新傳媒社長胡舒立、搜狗公司執行長王小川表達了尊敬和歉意。他表示願意就其開展的業務、行業發展，透明的毫無保留的與財新交流，並稱事後對惡俗的炒作與營銷行為深感後悔，希望能夠得到王小川的諒解。

文末，孫宇晨表示，將因病修整一段時間，「減少微博發聲，閉門謝客，減少媒體的採訪，一切從營銷炒作回歸區塊鏈技術的深耕與研發」。

▼孫宇晨就「巴菲特午餐風波一事」在微博發布致歉信。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

▲▼孫宇晨就「巴菲特午餐風波一事」在微博發布致歉信。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

ET快訊
前夫太風流！她色誘後…一把剪掉「下體」沖馬桶　GG僅剩1公分
宋慧喬離婚「韓網都在罵她」　忍1個月提告：帶給人傷害
韓國瑜爬過的樹5小時後被填滿「發泡劑」！他提3點危害
阿姆斯壯死因曝光！　醫院付了「1.8億封口費」

關鍵字：孫宇晨,巴菲特,區塊鏈,波場TRON

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋果再挖特斯拉高層！「汽車設計」超強大履歷　外界猜蘋果電動車要來了

鴻海穩步填息帶動大盤翻紅　台股收盤上漲5點收10,941點

影／蘋果西打母公司放無薪假？製造商大飲駁斥是假消息…重編財報情況樂觀

「大到不能倒」銀行資本要求嚴格　惠譽估尚需近500億資金

2019亞洲生技大展登場　蔡英文：有信心成為兆元產業

取消巴菲特午餐鬧風波　孫宇晨致歉：對自己「熱衷炒作」深感愧疚

6月營業氣候測驗點「2降1升」　營建業連續2個月走揚

中美貿易戰下　越南對台的重要性倍增　投資留意3重點

台經院估今年GDP成長率2.12%　貿易戰、Fed走向成「保2」觀察指標

特斯拉Q2虧損超乎預期　盤後股價暴跌12%...市值蒸發1760億

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

她 「羞恥Play」扮暴龍接機給驚喜　日籍男友笑翻：看到奇怪的東西

蘋果再挖特斯拉高層！「汽車設計」超強大履歷　外界猜蘋果電動車要來了

鴻海穩步填息帶動大盤翻紅　台股收盤上漲5點收10,941點

影／蘋果西打母公司放無薪假？製造商大飲駁斥是假消息…重編財報情況樂觀

「大到不能倒」銀行資本要求嚴格　惠譽估尚需近500億資金

2019亞洲生技大展登場　蔡英文：有信心成為兆元產業

取消巴菲特午餐鬧風波　孫宇晨致歉：對自己「熱衷炒作」深感愧疚

6月營業氣候測驗點「2降1升」　營建業連續2個月走揚

中美貿易戰下　越南對台的重要性倍增　投資留意3重點

台經院估今年GDP成長率2.12%　貿易戰、Fed走向成「保2」觀察指標

特斯拉Q2虧損超乎預期　盤後股價暴跌12%...市值蒸發1760億

私菸案波及華膳空廚！　董事長葉菊蘭出席美食展這樣說

Swedish House Mafia驚爆「臨時取消Tomorrowland壓軸」　內部人士怒揭真相

韋安／徐國勇為什麼火大喊「吉了」？

交易將至　藍鳥史卓曼告別戰：不管去哪裡都會主宰戰場

前夫招蜂引蝶！她色誘脫褲一把剪掉「下體＋子孫袋」沖進馬桶　GG僅剩1公分

居家5大危險區域「3成意外發生在客廳」！透天厝這設計易跌倒

「兩皮將軍」接國安局長　邱國正：會做到溝通後再行動

蘋果再挖特斯拉高層！「汽車設計」超強大履歷　外界猜蘋果電動車要來了

誰說吃電的不夠力？福特F-150 EV電動皮卡拖曳「453.5噸」給你看

LOEWE秋冬夯貨大盤點！包縮小還畫條紋　小飛象帽子必須戴

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

財經熱門新聞

威力彩頭獎衝13億！冷、熱號碼..

獨／私菸案引爆華航高層人事　台..

專家預估下周油價出爐：「晚點加..

來搶鐵飯碗！經濟部加碼國營事業..

孫宇晨致歉：對自己「熱衷炒作」..

德意志銀行Q2虧損超過1千億元..

溢繳刷卡645萬買私菸　金管會..

撤銷華膳空廚自主管理　有難度

鴻海除息秀週四登場　分析師看好..

國安局私菸案　海關補破網

台股受44檔股票除息影響開盤下..

雄獅明年獨包星夢、歌詩達搶市　..

中鋼除息行情熱絡　盤中最高來到..

台電上半年大虧297億　經長掛..

更多熱門

相關新聞

波場幣暴跌！孫宇晨放鳥巴菲特　外界傳聞不斷

以近457萬美元（約新台幣1.4億元）「天價」標下巴菲特慈善午餐的29歲大陸富豪孫宇晨，23日凌晨以「突發腎結石」為由在微博公告，取消原定於25日舉行的午餐會面。受到消息影響，孫宇晨所創辦的加密貨幣波場幣（Tron）報價大跌，市值也跌出前10大加密貨幣。

距巴菲特午餐2天！29歲富豪宣佈取消

區塊鏈數位鑑識利器問世？

三星領軍　韓「區塊鏈聯盟」成形

台灣區塊鏈大聯盟成立　合約上鏈

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

佐佐木希性慾太強爆婚變！老公鬆口回應

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面