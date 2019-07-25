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6月營業氣候測驗點「2降1升」　營建業連續2個月走揚

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▲▼永康商圈街景,日韓觀光客,小吃,自由行,團客,老外,歇業店面,人潮,拍照留念,上海高記。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國聯準會貨幣政策走向、全球貿易紛爭不斷、英國脫歐爭議等不確性因素，皆影響下半年國內、外景氣。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布6月3大產業營業氣候測驗點為「2降1升」，其中製造業下滑1.59點至93.03點，服務業也同步下滑5.44點至92.43點，營建業則連續第2個月上揚，增加4.34點至97.81點。

在國內方面，在轉單效益、供應鏈生產基地轉移與庫存調整接近尾聲下，使得6月製造業相關數據表現優於預期，出口與生產指數年增率皆由負轉正，使得電子機械廠商對於當月景氣看法轉好，但全球經濟成長疲弱、中美貿易協商進度與日韓貿易戰後續發展不確定性等，影響製造業廠商對未來半年景氣看法雖較上月樂觀，但仍以看法持平者居多。

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▲▼台灣經濟研究院今天公布6月三大營業氣候測驗點，呈現「2降1升」。（圖／台經院提供）

▲台灣經濟研究院今天公布6月三大營業氣候測驗點，呈現「2降1升」。（圖／台經院提供）

服務業方面，受到6月股市出現價量背離，加上保費收入與投資分別因調降宣告利率及新台幣升值，影響保險業營收表現，使得金融相關業者對當月景氣看法偏向保守。

至於營建業部分，在投資減稅誘因以及重塑供應鏈體系的情況下，廠建動土興建需求漸增，營造業廠商對於當月與未來半年景氣看法較上月有所改善，不過受到中美貿易戰與國內選舉紛擾，使得購屋氛圍轉趨觀望，導致營造業廠商與不動產業廠商對於景氣看法出現分歧。

整體來看，台經院指出，儘管台灣上半年外貿表現疲弱，但內需仍有所支撐，預期下半年景氣將逐漸回溫，但仍有許多不確定因素，像是聯準會貨幣政策走向、全球貿易紛爭不斷、英國脫歐爭議等皆影響國內、外景氣。

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關鍵字：台經院,景氣,貿易戰,經濟,聯準會,脫歐,轉單

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