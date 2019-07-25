中美貿易戰下　越南對台的重要性倍增　投資留意3重點

▲資誠投資越南研討會。（圖／資誠提供）

記者吳靜君／台北報導

中美貿易戰持續，加速東協經濟崛起，尤其越南更是異軍突起，資誠會計師事務所表示，今年前3月外人投資創3年同期最高，且多數的台商認為越南產業鏈完整，在中美貿易戰之下全球企業已經積極考慮產銷重新布局。

越南的重要性 較去年倍增

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在資誠的《2019資誠台灣企業領袖調查報告》中顯示，就企業成長的海外市場來說，越南的重要性從去（2018）年的9%倍增到了今（2019）年的18%，成為台灣CEO眼中相當重要的市場，當越南的重要性逐年攀升，也點出了東南亞市場對台灣的重要性持續增加，台商應積極思考將東南亞的內需轉化成長期的市場。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師劉欣萍指出，越南已簽定多國或雙邊貿易協定，當越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力，強化越南企業前進世界各國的貿易競爭力，使越南企業更深入參與全球生產鏈和價值鏈的布局。劉欣萍表示，近期受中美貿易戰影響，許多跨國企業紛紛調整生產鏈，將生產基地轉往越南，因此越南關稅議題成為近期討論的焦點。

越南財政部海關總局2019年6月頒布第4138號函有關在地出口退稅事宜，越南企業進口原物料用於加工生產，產品完成後出口或銷售予外國廠商，但外國廠商指定將貨物交給在越南的其他廠商（以在地出口方式出口），針對使用於生產在地出口貨品的原物料的進口關稅得以豁免。但其他稅捐（例如營業稅）得否豁免則尚待進一步釐清，台商應持續關注法令發展，並就個案情況諮詢專業意見，以免誤用。

投資越南 留意三重點

劉欣萍分析，企業進行全球化跨國佈局越南時，應瞭解當地相關法規量身定做投資架構，務必留意三重點：一、評估投資策略，包括股利政策等；二、審酌公司定位，妥適安排越南公司的交易模式及利潤配置；三、評估集團整體的稅負影響。

越南市場非常多樣，台商應該尊重當地文化，個別了解越南特有的國情及其民族性，將資源集中在策略性及分析性的投資管理活動，進行成本效益試算分析，以決定應如何進行價值鏈調整，提高南向市場投資經營的附加價值。