6歲YouTuber月入近億！7分鐘影片點閱3億　全家靠她買下2.5億豪宅

▲ 寶藍Tube的影片有趣易懂，適合小孩觀看。（圖／翻攝自YouTube／Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] ）

記者陳宛貞／編譯

南韓6歲YouTuber李寶藍（이보람）靠著「寶藍Tube Toy Review」及「寶藍Tube Vlog」等針對兒童設計的頻道吸引超過3000萬人追蹤，廣告收入高居國內YouTuber之冠，一家人的家族企業「寶藍Family」近來更在有富人區之稱的首爾江南以95億韓元（約新台幣2.5億元）買下一棟獨棟豪宅，引起熱議。

法院資料指出，這棟5層樓的豪宅位於江南清潭洞，在江南舊廳附近，面積達258.3平方公尺，標準地價每坪6095萬元（約新台幣160萬元），寶藍Family以每坪1.21億（約新台幣318萬元）的價格買下；附近地價行情約為每坪8000萬至1億。據悉，這棟房子在1975年建成，2017年曾重新整修。

韓媒24日指出，目前還不清楚寶藍一家人買下這棟建物的用途為何，但業界多猜測是買來自住，因為該地段租金報酬率僅2.3%。

▲ 寶藍Family買下上億獨棟豪宅。（圖／翻攝自원빌딩不動產仲介公司）

李寶藍的二個YouTube頻道合計超過3000萬人追蹤，位居全國YouTuber之首。若分開計算，擁有1750萬粉絲的「寶藍Tube Toy Review」更是僅次於女團BLACKPINK的國內第二大頻道。

寶藍Tube眾多影片中觀看數最高的是「寶藍感冒了」，2018年10月上架至今觀看數超過3.32億，而「寶藍Tube Toy Review」總觀看數更是高達40億。且透過影片下方的留言就可以得知，李寶藍的追蹤者並不限於南韓人，在日本、英語系國家、西語系國家都相當受歡迎。

根據調查，「寶藍Tube Toy Review」頻道每月可以靠著廣告賺進1.2億元（約新台幣315萬元），最高曾達到19億元（約新台幣5000萬元）；「寶藍Tube Vlog」每月廣告收入則是17.8億元（約新台幣4681萬元），最高一個月37億元（約新台幣9738萬元）。

寶藍Tube的影片相當受到小孩的喜愛，主要內容「玩具開箱」多呈現李寶藍玩玩具時自然的樣子，而非生硬的分析與介紹；再加上詼諧的音效和有趣的設定，就像卡通一樣，吸引許多孩童的目光。不少家長也稱讚，小孩觀看時會跟著學習其中的英語或童謠、塗色等內容，對一出生便脫離不了智慧型手機的孩子來說相當具有教育意義。

▲ 李寶藍的表情生動活潑。（圖／翻攝自YouTube／Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰]）

此外，李寶藍的影片中沒有太多對話，以她玩玩具的畫面為主；其他登場人物則以誇張的表情和動作表達，影片也會加上英文標題，就算不會韓文也可以輕鬆理解內容，對外國閱聽人相當友善。

但寶藍Family在江南買房的消息一出，2017年曾爆發的虐童問題也重新浮上檯面。當時一個救護團體指控經營寶藍Tube的李寶藍父母涉嫌虐童，李寶藍在影片中開車或趁爸爸睡著時偷拿錢包裡的錢財等畫面也引發爭議。

該團體當時舉發許多兒童YouTuber頻道有虐童嫌疑，認為他們故意設計刺激性的劇情來謀取利益。首爾家庭法院當時判定虐童罪名成立並處分，寶藍Tube也坦承有錯，並將相關影片下架。

▼ 寶藍Tube中點閱數最高的影片。