特斯拉Q2虧損超乎預期　盤後股價暴跌12%...市值蒸發1760億

▲電動車大廠特斯拉24日盤後發布第二季度財報。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）周三（24日）盤後發布第二季度財報。雖然Model 3的交車數達到創紀錄的7.7萬餘台，但該季的財報獲利仍不如預期，經調整每股虧損1.12美元，遠高於分析師預期的40美分。特斯拉24日收漲1.8%，但財報發布後，衝擊盤後股價一度暴跌12%，市值蒸發約56.78億美元（約新台幣1,760億元）。

特斯拉第二季營收較去年同期增長58.7%至63.5億美元，低於分析師預期的64.1億美元；汽車毛利率為18.9%，遜於去年同期的20.6%；經調整後每股虧損1.12美元，雖低於去年同期的3.06美元，但較市場預期的40美分高出3倍。

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雖然特斯拉第二季買氣有所回春，車輛交付及生產數都超越了上季的季度紀錄，其中Model 3的交付量更達到7萬7,634台的歷史最高紀錄，但高階的Model S及Model X車型銷售萎縮，侵蝕獲利。

特斯拉表示，其目標是在第三季度實現營利，主要致力於增加銷量、擴大產能以及產生更多現金流。並重申全年交付目標，預計今年將銷售36萬至40萬輛汽車，其中多數為Model 3電動汽車。

值得注意的是今年上半年特斯拉共向客戶交付了約15.82萬輛汽車，若要達到該公司的年度目標，意味著特斯拉需在今年下半年交付逾20萬輛汽車。目前Model 3每周的產能約為7000輛，特斯拉目標是在今年底將讓Model 3產能每周提升至1萬輛。