　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台經院估今年GDP成長率2.12%　貿易戰、Fed走向成「保2」觀察指標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

101,信義區,信義威秀。（圖／記者李毓康攝）

▲台經院預估今年台灣經濟成長率為2.12%，與上次預測值維持不變。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日發布2019年國內經濟成長率（GDP）為2.12%，與上次預測值維持不變，台經院長張建一表示，近期許多智庫陸續下修經濟預測，但部分數據表現並沒有那麼差，「找不到下修的理由」，未來仍得留意中美貿易戰是否惡化以及美國聯準會利率走向。

今年以來受到主要國家貿易紛擾未見停歇，全球經濟成長動能弱化，國際原物料價格普遍走低，加上去年比較基期偏高，使得主要國家上半年外貿表現疲弱。不過，觀察台灣近期經濟數據皆有所改善，以及政府實施國內外廠商回台投資政策，以及半導體廠商先進製程持續增加，資本設備進口年增率大幅攀升。

請繼續往下閱讀...

展望未來，台經院認為，除非國際政經局勢衝突急遽惡化，否則下半年台灣經濟成長率將高於上半年，今年經濟成長率仍可以維持在2%以上水準，且經濟成長將逐季回暖，不過不確定因素依然存在，可能影響實際結果。

台經院長張建一表示，目前經濟數據好轉，無論是在生產或是消費方面皆有逐季好轉態勢，至於外需方面則不須期望太高，儘管短期出現轉單效應，確實有看到從大陸生產移回台灣生產的現象，不過台灣出口與進口占GDP比重沒有很高，因此期待中美貿易戰盡快落幕、英國脫歐不要出現太過激烈的變化，對於全球經濟成長來說，就不會有太大衰退幅度。

今年經濟成長率是否能「保2」，張建一指出，中美貿易戰是否惡化成為關鍵指標之一，以及美國聯準會（Fed）下周將揭曉是否降息，若採取預防性降息，市場可以接受，不過如果連續性降息，代表經濟出現惡化，整體來看，儘管歐洲、日本、大陸經濟成長仍有隱憂，但不至於出現進一步惡化，也不會間接影響美國經濟，Fed下周若不降息對金融市場是有利的。

ET快訊
阿姆斯壯死因曝光！　醫院付了「1.8億封口費」
快訊／蔡英文先遣隨扈車隊　高架發生追撞車禍
不只9800條菸品！黃國昌再爆：華航內部員工也買違法免稅品

關鍵字：台經院,孫明德,經濟,景氣,經濟成長率,GDP

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「大到不能倒」銀行資本要求嚴格　惠譽估尚需近500億資金

2019亞洲生技大展登場　蔡英文：有信心成為兆元產業

取消巴菲特午餐鬧風波　孫宇晨致歉：對自己「熱衷炒作」深感愧疚

6月營業氣候測驗點「2降1升」　營建業連續2個月走揚

中美貿易戰下　越南對台的重要性倍增　投資留意3重點

台經院估今年GDP成長率2.12%　貿易戰、Fed走向成「保2」觀察指標

特斯拉Q2虧損超乎預期　盤後股價暴跌12%...市值蒸發1760億

專家預估下周油價出爐：「晚點加油卡省錢！」

中鋼除息行情熱絡　盤中最高來到24.25元順利邁向填息

新台幣今開盤升值1.4分　以31.07元兌1美元開出

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

她 「羞恥Play」扮暴龍接機給驚喜　日籍男友笑翻：看到奇怪的東西

「大到不能倒」銀行資本要求嚴格　惠譽估尚需近500億資金

2019亞洲生技大展登場　蔡英文：有信心成為兆元產業

取消巴菲特午餐鬧風波　孫宇晨致歉：對自己「熱衷炒作」深感愧疚

6月營業氣候測驗點「2降1升」　營建業連續2個月走揚

中美貿易戰下　越南對台的重要性倍增　投資留意3重點

台經院估今年GDP成長率2.12%　貿易戰、Fed走向成「保2」觀察指標

特斯拉Q2虧損超乎預期　盤後股價暴跌12%...市值蒸發1760億

專家預估下周油價出爐：「晚點加油卡省錢！」

中鋼除息行情熱絡　盤中最高來到24.25元順利邁向填息

新台幣今開盤升值1.4分　以31.07元兌1美元開出

香奈兒海邊派對這樣穿　南韓超模露肚裝減齡

利用會員人脈圈帶進新客　社交電商為行銷找新出路

日本公開賽／戴資穎連下6分反超　29分鐘直落二印尼小將晉8強

【國安私菸案】華志豪／總統身旁的「免稅菸代理人」

Google新推出Gallery Go！ 　更快更省更輕薄的Google相簿

誰才是影響台灣政局的「黑洞」？

台中男東南亞出差「腹瀉、出疹」　返台確診為登革熱

傳播妹指控尋芳客性侵2次　檢不起訴理由：妳有O接著又X上去…

第2季財報虧損37億美元最慘　波音執行長：737 MAX可能減產或停產

利菁分析孫協志旁都有夏宇童！　速配程度她停7秒...認了「他們還在一起」

財經熱門新聞

威力彩頭獎衝13億！冷、熱號碼..

獨／私菸案引爆華航高層人事　台..

來搶鐵飯碗！經濟部加碼國營事業..

德意志銀行Q2虧損超過1千億元..

溢繳刷卡645萬買私菸　金管會..

專家預估下周油價出爐：「晚點加..

撤銷華膳空廚自主管理　有難度

國安局私菸案　海關補破網

鴻海除息秀週四登場　分析師看好..

台股受44檔股票除息影響開盤下..

中鋼除息行情熱絡　盤中最高來到..

雄獅明年獨包星夢、歌詩達搶市　..

台電上半年大虧297億　經長掛..

特斯拉Q2虧損超乎預期　盤後股..

更多熱門

相關新聞

難保2！星展銀下修台灣GDP至1.9%

星展銀行今（23）日公布第3季投資展望，台灣今年GDP恐難「保2」。星展銀行資深經濟學家馬鐵英表示，今年初以「涼意已起，寒冬未至」形容經濟情勢，不過最新預測轉為「涼意不散，何處取暖」定調台灣下半年經濟，同時也下修GDP至1.9%。

廣東GDP「飆過5兆」海放各地

謝金河：拿掉神主牌，找回機動與活力！

陸科創板今開市　25家掛牌

中美貿易戰僵局　美供應鏈撤出中國求生

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

佐佐木希性慾太強爆婚變！老公鬆口回應

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

17歲台南電眼妹毒趴裸斃　鄰嘆：她曾是全校最速女

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面