台經院估今年GDP成長率2.12%　貿易戰、Fed走向成「保2」觀察指標

▲台經院預估今年台灣經濟成長率為2.12%，與上次預測值維持不變。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日發布2019年國內經濟成長率（GDP）為2.12%，與上次預測值維持不變，台經院長張建一表示，近期許多智庫陸續下修經濟預測，但部分數據表現並沒有那麼差，「找不到下修的理由」，未來仍得留意中美貿易戰是否惡化以及美國聯準會利率走向。

今年以來受到主要國家貿易紛擾未見停歇，全球經濟成長動能弱化，國際原物料價格普遍走低，加上去年比較基期偏高，使得主要國家上半年外貿表現疲弱。不過，觀察台灣近期經濟數據皆有所改善，以及政府實施國內外廠商回台投資政策，以及半導體廠商先進製程持續增加，資本設備進口年增率大幅攀升。

請繼續往下閱讀...

展望未來，台經院認為，除非國際政經局勢衝突急遽惡化，否則下半年台灣經濟成長率將高於上半年，今年經濟成長率仍可以維持在2%以上水準，且經濟成長將逐季回暖，不過不確定因素依然存在，可能影響實際結果。

台經院長張建一表示，目前經濟數據好轉，無論是在生產或是消費方面皆有逐季好轉態勢，至於外需方面則不須期望太高，儘管短期出現轉單效應，確實有看到從大陸生產移回台灣生產的現象，不過台灣出口與進口占GDP比重沒有很高，因此期待中美貿易戰盡快落幕、英國脫歐不要出現太過激烈的變化，對於全球經濟成長來說，就不會有太大衰退幅度。

今年經濟成長率是否能「保2」，張建一指出，中美貿易戰是否惡化成為關鍵指標之一，以及美國聯準會（Fed）下周將揭曉是否降息，若採取預防性降息，市場可以接受，不過如果連續性降息，代表經濟出現惡化，整體來看，儘管歐洲、日本、大陸經濟成長仍有隱憂，但不至於出現進一步惡化，也不會間接影響美國經濟，Fed下周若不降息對金融市場是有利的。