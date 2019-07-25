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台股受44檔股票除息影響開盤下跌43點　鴻海除息首日開高邁向填息之路

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 台股早盤以10,892點開出，下跌43點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（25）日受44檔股票除息交易影響，減少市值占發行量加權股價指數約44.2點，早盤以10,892點開出，下跌43點。除息個股中最受矚目的鴻海（2317）早盤以78元開出、上漲0.9%，呈填息走勢。

根據證交所統計，今日計有44檔股票除息交易，包括鴻海（2317）、中華電（2412）、黑松（1234）、台聚（1304）、華夏（1305）、鴻準（2354）、精技（2414）、玉山金（2884）等，減少市值占發行量加權股價指數約44.2點。

請繼續往下閱讀...

其中，鴻海發行市值將減少約554億元，占發行量加權股價指數約18.5點，中華電發行市值將減少約347億元，占發行量加權股價指數11.6點。鴻海（2317）開盤價78元、上漲0.9%，開始向上填息；中華電（2412）今日開107元、下跌0.47%，陷入貼息。

另外，股王大立光（3008）今開4280元、上漲0.59%；台積電（2330）開264元、下跌0.19%。

在美股表現部分，受到美國企業財報強勁激勵，科技類股紛紛上漲，那斯達克指數上漲70.1點，或0.85%，收8321.5點；標普500指數上漲14.09點，或0.47 %，收3019.56點；費城半導體指數上漲48.75點，或3.10%，收1622.02點。而道瓊指數因受波音、卡特彼勒拖累，下滑79.22點，或0.29%，收27269.97點。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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