韓國瑜夜宿茂林！承諾原民4大利多　現場高喊「總統好！」

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市長韓國瑜兌現選前承諾，每月一次到基層夜宿，24日他前往茂林區聽取部落居民心聲，更暢談教育、經濟、建設及醫療等面向，承諾一定會照顧原住民，預計座談結束後將夜宿茂林。

據了解，韓國瑜原定15日受邀出席「多納魯凱黑米祭」，但當天因為國民黨總統初選民調公布，行程臨時很卡。如今茂林區第五屆綜合暨傳統運動會24日正式登場，活動為期3天，晚間在茂林國中舉辦「選手之夜」；這次韓國瑜堅持出席，還選定在茂林區過夜。

▲韓國瑜下場跳舞，與民眾一起共度選手之夜。（圖／地方中心攝）

韓國瑜到場後，受到民眾夾道歡迎，還有支持者興奮高喊「韓國瑜凍蒜」、「總統好」，讓韓露出微笑。期間，韓國瑜除了欣賞傳統戰舞，還下場與大家一起跳舞，甚至與現場民眾高唱「夜襲」。

座談會上，韓國瑜談及教育、經濟、建設、醫療四大利多。針對教育，韓國瑜表示，高市府未來推出雙語教育，希望原住民能一起推廣響應，同時在家學習母語，未來市府會舉辦比賽、藝術表演支持母語延續。

▲韓國瑜現身會場，引起熱情民眾夾道歡迎。（圖／地方中心攝）

經濟部分，高市府會持續發展觀光，並在市中心蛋黃區興建原住民文創中心或夜市，把原民美食、藝術集中起來推廣，一定能吸引更多觀光客。

建設方面，高市府施政絕對不會大小眼，原住民區域的硬體建設很重要，未來將加強聯繫，不落於人後。最後是醫療，韓國瑜說，希望未來有重量級的醫生巡迴原住民區，每月排出看診表，讓原民朋友了解看診時段，以加強原鄉的醫療品質。

韓國瑜承諾，這四個面向是未來市府努力的方向，明天一大早也會前往山間視察生態環境。