▲台灣虎航董事長張鴻鐘上任以來，不僅讓台虎航轉虧為盈，更連續二年獲利。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

國安局爆發特勤人員走私菸品案，台北市議員徐弘庭在臉書上點名高層與民進黨之密切關係，台灣虎航董事長張鴻鐘今（24）日發佈個人聲明鄭重澄清，本人並非獨派大老張燦鍙之姪，將要求徐弘庭予以更正，以正視聽。

國安人員利用總統蔡英文出訪，藉通關禮遇夾帶大量香菸入境案，矛頭指向華航，台北市議員徐弘庭在臉書上大酸華航高層，與電影《寄生上流》有異曲同工之妙，並點名八位與民進黨相關的華航高層名單。

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其中，台灣虎航董事長張鴻鐘，被徐弘庭點名為獨派大老、前台南市長張燦鍙之姪子，引發外界關注。張鴻鐘今天也對外發佈個人聲明，「鄭重澄清本人不是張燦鍙之姪子，將會請徐先生更正，謝謝。」

張鴻鐘主掌的台灣虎航，是國籍航空業唯一的低成本航空，已連續兩年繳出盈餘，去年稅後純益9.8億元，賺了將近半個股本，每股稅後盈餘（EPS）為4.9元，成為華航旗下名符其實的小金雞。

台灣虎航目前機隊共有11架A320，營運主力在於日本航線，佔其整體將近八成的運能，加上與旅行社合作率先搶進佐賀、旭川等日本二線城市航點，已在旅遊市場打響名號，成為台灣虎航的競爭優勢。

台灣虎航營運有成，華航也在今年的股東會通過其上市案，上市時程規劃為今年 12 月登錄興櫃，明（2020）年第二季申請上市，明年第四季正式掛牌上市。