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國安人員私菸案　海關4大方向補破網　一週內對華膳裁處最高9萬元

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署表示，針對國安局官員利用華航總統專機購買免稅菸品存放華膳空廚保稅倉庫走私案，該署於今（24）日下午召開檢討會議，未來將採取4項措施補救，避免再發生類似的情形發生。

一、對華膳空廚保稅倉庫管理不善部分：經查華膳空廚本次事件，確有管理不善之處，關務署台北關將於近日請華膳空廚陳述意見後，一週內就現有證據依海關緝私條例及保稅倉庫設立及管理辦法相關規定裁處。官員表示，就目前來看華膳的行為是，已經提領、但是沒有上飛機，且又將貨品移動到停機坪，所以整體來說可以海關緝私條例可以罰6萬元、以及保稅倉庫設立及管理辦法，最高可以罰3萬元，最高可以罰到9萬元。

請繼續往下閱讀...

但是官員強調，這僅是就目前華膳空廚的違規行為所觸犯的法規論定，但是未來調查局若查到更多的證據，例如華膳空廚有無配合走私，就可以再依據新證據處分。

二，對專供航行國際航線飛機用品保稅倉庫的保稅物品加強控管部分：今(108)年8月底前將實施電子化管理及建立預警機制，規範專供存儲飛機銷售用品的保稅倉庫業者，對於菸酒的提領數量及移運機上的數量均應以電子化方式傳輸予海關，海關並將建立異常預警機制，視必要情形由關員監視裝機，等掌握該等貨物的流向。

官員表示，目前保稅倉庫上飛機的物品還是紙本管理，但是未來將會建置電子化，什麼樣的物品像是水、菸、酒以及免稅品等，都要是電子化的管理，未來一有異常就會立刻可以察覺，並且海關人員也可以監視正確的數量運上飛機。

三，通關禮遇部分：關務署將遵依蔡總統指示「未來訪團隨員回國行李通關，除涉及國安機敏事宜以外，均應比照一般旅客規定進行查驗。」檢討現行國際機場之禮遇通關實務執行程序，由該署臺北關先行研議具體可行通關程序後，儘速邀集國安單位、外交部及交通部等相關機關檢討禮遇通關事宜。

四、扣押菸品部分：國安局人員利用蔡總統出訪走私免稅菸品9,800條，涉違反菸酒管理法第45條第2項規定，應依刑事優先原則處理，將嗣法院判決確定是否沒收後續行處理。

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關鍵字：國安人員,走私案,懲處

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