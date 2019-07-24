「溢繳」刷卡645萬買私菸　金管會要查銀行有無缺失

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國安人員夾帶走私免稅菸，只用一張玉山銀行的信用卡就支付高達645萬訂購，引起外界質疑透過溢繳款來提高個人刷卡額度。金管會銀行局今（24）日表示，溢繳款項是洗錢樣態的一種，不過仍需進行調查，同時也了解銀行是否有缺失。

國安局少校侍衛官吳宗憲夾帶走私免稅菸，刷卡金額竟可到645萬元，且每一筆訂單都是使用玉山銀行的信用卡刷卡，引發外界討論紛紛。銀行主管透露，他可能是財力證明沒問題，以房地產、基金等作為擔保來調高額度，另一種則是透過溢繳方式，臨時提高額度。

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根據辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，客戶沒有正當理由且與其身分、收入明顯不相當，突然同一營業日累計溢繳且領取50萬元（含等值外幣）以上的金額者或有其他明顯不正常的交易行為等情況，應特別注意。

如果認為有疑似洗錢或資恐的交易，除了應確認客戶身份且留存記錄及交易憑證外，並應自發現疑似洗錢或資恐交易日起10個營業日內向法務部調查局辦理申報。

金管會銀行局官員表示，按照規定，信用卡的溢繳款確實是洗錢的態樣之一，不過目前仍在調查當中。至於玉山銀行是否有缺失，官員則說，目前全案調查中，但會從中了解銀行是否有做好風險控管。