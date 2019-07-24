台電上半年大虧297億　經長沈榮津掛保證：全年不會有虧損

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台電上半年大虧297億　經濟部長沈榮津掛保證：全年不會有虧損

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▲進入夏日用電旺季，經濟部長沈榮津今（24）日表示，電價公式保障台電的合理利潤約有5%，台電全年財報「應該不會有虧損。」（圖／記者屠惠剛攝）

▲進入夏日用電旺季，經濟部長沈榮津今（24）日表示，電價公式保障台電的合理利潤約有5%，台電全年財報「應該不會有虧損。」（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台電公司今年上半年虧損297億元，名列唯一虧損的國營事業，經濟部長沈榮津今（24）日表示，電價公式保障台電的合理利潤約有5%，加上還有電價穩定基金撥補挹注，為台電「掛保證」：全年財報「應該不會有虧損。」

經濟部所轄四大國營事業日前公佈上半年財報，稅後盈餘表現二樣情。台電光是今年上半年就虧損新台幣297億元，成為唯一虧損的國營事業，甚至比去年同期再多虧了57億元，中油則大賺283億元，台糖賺7.18億元、台水則是小賺1300萬元。

請繼續往下閱讀...

針對台電上半年繳出虧損成績單，外界直指主因在於電價凍漲的政策，經濟部長沈榮津表示，台電過去在評估電價時，預估油價的變動與現況有落差，造成台電上半年虧損。

不過，沈榮津指出，今年還有五個月，未來油價仍有起伏，目前的電價公式規劃台電的合理利潤約落在3%到5%，並且將電價區分為夏季、非夏季，下半年夏季電費進來後，營收有增加的機會，加上電價穩定基金也能撥補挹注，強調全年「台電應該不會有虧損。」

台電表示，去年下半年、今年上半年電價都沒有調整，因此結算下來才會出現虧損；此外，燃料占電價成本逾五成，近期國際燃料價格上漲，相對電價沒有上漲，一來一往間也是造成虧損的原因，但未來將透過電價穩定基金撥補挹注，預期未來虧損可望縮小。

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關鍵字：台電,電價,虧損,經濟部,沈榮津

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