節能家電退稅上路1個多月　申請退稅超過10萬台

▲節能家電退稅最高可達2,000元，已經有10萬多台的節能家電申請退稅。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

民眾購買節能家電最高退稅2,000元，根據財政部統計，從6月15日上路至7月21日，申請件數為9萬1,000多件、申請台數已經達到10萬7,523台，申請金額已經達1億8,000多萬元。

自今年的6月15日起到110年6月14日，購買經濟部源效率分級為第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，最高可以退貨物稅2,000元。

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根據財政部統計，現在申請退稅的台數已經達到10萬7,523台，申請金額已經達1億8,000多萬元；已經退稅的台數為6萬4,000多台，核退的金額達到1億854萬元。其中還是冷暖氣機的申請台數最多，共計有7萬7,538台，金額為1億4,000多萬元；核退台數達到4萬6,441台，金額為8300多萬元；其次是電冰箱，申請件數為2萬3,498台，金額為4,045萬元；核退1萬4,033台，金額為2,186萬元。

台北國稅局整理的民眾最常見的退稅問題有三大方向，一為商品禮券因為屬提貨券性質，營業人銷售商品禮券時已經開立統一發票，當民眾以商品禮券兌換符合減徵貨物稅規定的節能電器時，民眾就必須要檢附6月15日之後購買該商品禮券的統一發票，及兌換節能電器的明細如銷貨單、電器保固書影本，申請退還減徵貨物稅的稅額。

第二，就是民眾常常會誤會冷暖氣機是「兼具冷暖器的功能」實際上是只要買冷氣機或者是暖氣機，只要符合能源效率第一級或第二級者都可以申請退稅。

第三，如果購買節能預付現金取得第1張發票，在電器行到府安裝完成交付尾款時又取得第2張發票，台北國稅局表示，若是交付尾款才取得購買的電器、完成該筆的交易，以發貨日(也就是安裝日)當作發票日期認定為購買日。

台北國稅局表示，目前是採取二個星期蒐集件數、分批退稅的方式，最快5天可以收到退稅款、最長則是20天。根據國稅局觀察，有些民眾會透過經銷商代收、代辦退稅，但實際上透過線上申請的速度是最快的。