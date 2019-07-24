聯電回神！第2季毛利率15.7%　近三季新高

▲聯電舉行第2季法說會。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯電今（24）日舉行線上法說會，受惠智慧手機、無線通訊晶片需求增強，及產能利用率提升等因素，第2季毛利率一舉衝上15.7%，較上季的6.94%回升8.76個百分點，是近三季新高；歸屬母公司淨利為17.4億元，較上季12億大增4.5成，每股普通股獲利為0.15元，較上季0.1元增加，優於預期。

聯電第2季合併營收為360.3億元，季增10.6%，年減7.3%；其中晶圓專工營收達到新台幣360億元，較上季成長10.6%，營業淨利率來到5.3%。

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聯電總經理王石表示，第2季整體產能利用率88%，出貨量為173萬片約當八吋晶圓。由於低階至中階智慧型手機、交換機和路由器的無線通信晶片需求增強，直接反映在12吋晶圓營收的貢獻。

王石表示，儘管美中貿易緊張局勢造成市場的不確定性，但預期無線通信市場的在供應鏈進行短期上調，將微幅推升晶圓的需求。

同時，在全球經濟環境疲軟的情況下，客戶將繼續進行庫存管理，這可能會導致下半年需求能見度降低。因此聯電將持續進行有助於提升公司晶圓製造競爭力的各項措施，運用在主流邏輯和特殊製程技術方面的現

有優勢，集中資源提供客戶更多元化的技術平台。

此外，為了供產能建置需求，聯電今日同時通過資本支出預算10.77億元。

展望第3季，晶圓出貨量預估季增2-4%；以美元計價單位銷售價格（ASP）季增1%；毛利率將增加中雙位數、約15%（mid-teens %）；產能利用率將維持在80%、近90%（high-80%）的水準。