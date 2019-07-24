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台灣資金充裕！6月M1B、M2黃金交叉差距擴大　有利股市行情 　

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▲央行。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 中央銀行。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（24）日公布6月金融情況，6月M1B年增率、M2年增率分別為7.35%以及3.05%，兩者差距擴大至4.3個百分點，維持有利股市行情發展的「黃金交叉」格局。

央行指出，6月M1B年增率上升至7.35%，主要係因活期存款成長增加所致；活期存款增加的原因包含公司為準備發放股利，將外匯存款或定存轉做活期存款，以及公司支付貨款、或是轉做投資等因素。

請繼續往下閱讀...

M2年增率則下降為3.05%，主要受放款與投資成長減緩之影響。另央行指出，雖M1B與M2年增率差距擴大，但現在資金調度靈活，相關指標的參考性不如從前般強烈。

6月M1B、M2之月增率分別為-0.40%及-0.42%，均較上月為低。而累計本（108）年1至6月M1B及M2平均年增率，分別為6.94%及3.22%。

根據央行統計之全體貨幣機構存款數據顯示，6月企業及個人活期性存款為新台幣16兆3352億元，創下歷史新高。另外，6月外資淨匯入18.78億美元（約新台幣586億元）、在集中市場買超新台幣394億元，央行表示，台灣基本面良好、殖利率也較他國佳，因此吸引國外資金湧入，且更凸顯了台灣金融體系資金充裕。

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關鍵字：央行,金融情況,M1B,M2

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