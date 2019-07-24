支持川普論點　IMF：貿易戰對陸傷害大於美

▲美國總統川普（Donald Trump）加劇了美中貿易戰。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

美國總統川普稱，他針對中國大陸實施的保護主義措施對大陸的傷害超越美國本身，此觀點也被國際貨幣基金組織（IMF）所支持。IMF周二（23日）再度下修今、明兩年的世界經濟成長預期，最新預測顯示，全球經濟的最新一波放緩已集中在新興經濟體。

IMF發布最新《世界經濟展望報告》（WEO），由於「下行風險」增強，今明兩年全球經濟成長率將分別為3.2%及3.5%，雙雙較4月的預測下調了0.1個百分點，成長幅度較2018年的3.6%及2017年的3.8%還低，為去年10月以來第4度調降全球成長預期。IMF表示，鑒於世界兩大經濟體間的貿易爭端、英國脫歐的不確定性及伊朗受制裁後的油價波動影，全球經濟前景較三個月前更為黯淡。

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除了下修全球經濟成長展望，IMF也將今年中國大陸的經濟成長預測從6.3%下調至6.2%，不過對美國的經濟成長預測則從原先的2.3%上調至2.6%。IMF指出，「在中國，關稅升級及外部需求疲軟的負面影響，對其已處於結構性放緩的經濟添增壓力，需要加強監管以控制對債務的高度依賴。」

IMF預期，新興市場及發展中經濟體今年整體經濟成長率為4.1%，較4月份預期下修0.3個百分點。其中印度及巴西的大幅調降反映出其低於預期的國內需求；儘管近期油價有所改善，但俄羅斯及智利等出口國仍因供應中斷遭調降成長預期。今、明兩年新興市場及發展中經濟體的增長預計將仰賴阿根廷、土耳其、伊朗及委內瑞拉等受壓制經濟體的增長結果，因此存在很大的不確定性。

IMF表示，2019年上半年美國及日本的增長都優於預期，而2018年影響歐元地區成長的單一因素則似乎已經消退，特別是新的汽車廢氣排放標準。但儘管美國的經濟成長預測上調，IMF仍僅告美國貿易戰所帶來的風險。

「多邊及各國政策行動對於穩固全球經濟增長基礎至關重要。」IMF表示，「緊迫的需求包括緩解貿易及技術緊張局勢，並迅速解決貿易協商的不確定性（如英國及歐盟間的協定、加拿大、墨西哥及美國間的的自由貿易區協定）。具體而言，各國不應該使用關稅來瞄準雙邊貿易平衡，或者將之作為對話的替代品，以迫使其他國家進行改革。」