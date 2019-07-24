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打造亞太生醫研究生態圈　國家生技園區攜手日iPark、英AZ合作

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▲打造亞太生醫研究生態圈　國家生技園區攜手日iPark、英AZ合作。（圖／記者姚惠茹攝）

▲國家生技研究園區與日本湘南健康創新園區簽署合作備忘錄。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國家生技研究園區（National Biotechnology Research Park，NBRP，生技園區）今（24）日分別與日本湘南健康創新園區（Shonan Health Innovation Park，Shonan iPark）及國際藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）簽署合作備忘錄，共同打造亞太創新生醫研究生態圈。

生技園區表示，這次的2家合作對象皆為生醫產業國際要角，包括位於神奈川縣的Shonan iPark是日本第一個以製藥領域開放式創新生態圈為主軸的園區，而來自英國的AZ則致力處方藥科學研發和商業化的全球製藥公司，期盼扮演生醫加速器角色，拉近我國生醫新創與國際市場的距離。

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其中，Shonan iPark園區致力於成為下一世代全球研究生態圈，目標在2022年之前，育成超過200家不同技術領域的生技及醫藥公司。

生技園區聯合會前任召集人、中研院副院長劉扶東表示，這次與日本首家以創新製藥為本的Shonan iPark園區成為合作夥伴，結合生技園區精準醫學研究、人體生物資料庫等專長，以及Shonan iPark武田製藥公司的小分子藥物開發經驗及先進的技術與設備，可望推動研發動能與商品化時程。

▲打造亞太生醫研究生態圈　國家生技園區攜手日iPark、英AZ合作。（圖／記者姚惠茹攝）

▲國家生技研究園區與國際藥廠阿斯特捷利康簽署合作備忘錄。（圖／記者姚惠茹攝）

另一方面，市場遍及全球的AZ，專注於腫瘤、心血管腎臟代謝、呼吸道等治療領域研發新藥，這次由生技園區創服育成中心代執行長吳漢忠與AZ簽署合作備忘錄。

吳漢忠強調，透過加速器的建置，未來獲選加入的團隊可享商業策略營運、關鍵資源介接、業師一對一諮詢服務、創業社群交流、新創展演等五大面向的輔導。強化學術研究與產業發展的結合，進一步「化研為用」。

Shonan iPark總經理Toshio Fujimoto表示，預計將提供最先進的臨床前試驗、生化及化學合成研發環境及設備，配搭武田藥品公司豐富的製藥、商品化的知識及經驗，並結合創投、政府、學術、醫學單位的資源，目前已吸引47家日本國內外的生技企業進駐Shonan iPark園區。

Toshio Fujimoto強調，期盼雙方啟動全方位的交流及合作，進一步擴大雙方進駐團隊的研發、商品化、技術移轉及投資等資源、機會及成功率，提供全球人類健康及病患更完整的解決方案。

台灣AZ公司總裁Justin Chin陳康偉醫師表示，AZ在癌症、呼吸系統疾病和心血管-腎臟代謝疾病藥物、數位醫療的研究、開發和商業化方面的經驗豐富，加上在指導創新團隊方面具有獨特優勢，期待透過加速器計畫而更有效地幫助世界各地的患者。

中研院指出，國家生技研究園區的建置已進一步帶動臺北南港生技產業群落的形成，以及北中南國家生技產業廊鏈的完整建構。

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關鍵字：亞太生技展,國家生技園區,日本湘南健康創新園區,阿斯特捷利康

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