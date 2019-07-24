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打開FB就能集點　新創公司讓小餐廳用「被動科技」收集會員資料

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▲▼iCHEF。（圖／iCHEF提供）

▲新創公司iCHEF讓店家可被動地維繫顧客會員關係。（圖／iCHEF提供）

記者邱倢芯／台北報導

新創公司iCHEF過去就主打著站在小餐廳的角度出發，要成為這些店家的幫手，先前就推出了iPad POS系統的服務；而今（24）日再度推出「集點趣」新服務，這項功能可整合進iCHEF POS系統當中，店家只要提供消費者收據，消費者再開啟Facebook應用程式掃描收據上的QR Code，就可以快速地完成會員集點，不但提高小餐廳的結帳效率，還可被動地收集會員資料。

iCHEF共同創辦人程開佑指出，在數位浪潮的推動下，一開始對於店家來說宣傳的管道大幅提升，且當時所需要耗費的成本較低，但也因此讓店家之間的競爭變得越來越高；此外，數位行銷發展至今的宣傳成本已趨近於傳統行銷成本。

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「有些小店家為了攬客，因而推動集點活動。」程開佑表示，這些店家的出發點都是讓客人集滿特定量的點數後，可能就會送小菜、飲料等，藉此提高「回頭客」的意願，但是傳統紙本的集點卡往往讓顧客覺得麻煩，因此拿到就丟了；而一般的電子集點則是會讓店家的結帳流程變得更麻煩，對於結帳時間壓力大的餐飲業來說更是如此。

因此iCHEF才會希望與Facebook合作，將「Facebook集點趣」功能整合進POS系統當中，消費者完成結帳後，POS會自動生成並在收據上印出「Facebook集點趣」的專屬QR Code，而消費者只要使用Facebook App掃描即可順利集點，大大增加餐廳和消費者雙方在「集點行為」上的效率更能有效維繫顧客關係，只需給客人收據就好。

值得注意的是，透過此功能印出的QR Code，所代表的都是每一次的消費累積點數，並非店家專屬的QR Code，因此店家也毋須擔心QR Code會被消費者拍這、放上網「共享」。

▲▼iCHEF。（圖／iCHEF提供）

舊概念、新玩法
事實上，Facebook的集點趣功能並非新概念，且早在好幾年前就推出了這項服務；不過程開佑說明，這次推出的功能並非僅是搭建在既有功能上罷了，而是與Facebook共同討論、開發出來的功能。

兩者的差異在於，店家如果是直接使用Facebook的集點趣功能，那麼還需要再結帳櫃檯額外放置獨立的裝置，才能讓消費者掃描QR Code；而iCHEF與Facebook共同打造的功能，是直接將Facebook的集點趣功能整合進iCHEF POS系統當中，消費者結完帳所拿到的收據上會有一個QR Code，可以讓消費者隨時隨地開啟Facebook App掃描就可以累積點數，且過去外送訂單的客戶往往很難累積點數，現在只要外送員將收據交付消費者手上，讓會員集點服務再向外延伸一點。

店家、消費者都減少額外的動作
而這次的活動，iCHEF也邀請了參與封測的店家代表「鹹酥李」老闆李書賢前來分享導入心得；李書賢指出，搶先試用iCHEF POS 和Facebook集點趣後，發現只要給收據讓客人自己掃碼的集點，讓我們體驗到集點也能如「零秒」般的快速操作，「鹹酥李」的會員人數還因此成長了兩成。

李書賢指出，自己先前曾導入過知名通訊軟體的集點功能，但是不是每一位顧客都懂得如何開啟功能，因此店員都得慢慢地引導，且每次在結帳時都要拿出QR Code紙卡讓顧客掃描；以前甚至還發生過顧客將QR Code拍下、放上網路的情況，iCHEF的POS方案相對是較方便、輕鬆的作法。

對於消費者來說，也不需要每光顧一間店就要下載新的專屬App、在結帳時報上電話或攜帶各式集點卡，只要用手機進入打開「Facebook集點趣」功能即可讓點數不漏接；對餐廳來說，不需為集點安裝新裝置，集點QR Code直接隨電子發票印出在單據上，讓集點的場景不再只限於店裡。

只要有收據，即使是親友代買、外帶或外送點餐，都可以集點；透過系統後台，店家可查詢點數發送、使用狀況，讓每筆交易完整紀錄不浪費，更有機會掌握消費者數據、深度經營會員。

不過，現代人常常提到「無紙化」這個詞，如果還需要額外印出收據讓消費者掃描，不就違反了這項精神了嗎？程開佑坦言，目前這個概念仍是以紙本為中心，這是為了讓餐廳老闆可更方便地完成結帳、讓消費者集點、收集數據等；且紙張目前是讓消費者更容易參與會員集點的媒介，不過之後仍希望可以往前延伸會希望朝向電子化的方式進行。

據了解，目前iCHEF與Facebook共同打造的集點趣功能今日已正式上線，有導入iCHEF POS系統的客戶都可開始使用。

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關鍵字：iCHEF,Facebook,Facebook集點趣

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