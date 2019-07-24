爭搶15.6兆元歐洲商機！Uber將在德國推貨運平台　當地業者面臨競爭

▲ Uber將在德國推出一個貨運平台。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

美國乘車公司優步（Uber）在德國推出一個貨運平台，吸引當地科技新創公司參與爭奪歐洲5000億美元(約新台幣15兆6000億元)貨運市場的份額。

在美國，Uber貨運已連接48個州，季收入超過1.25億美元(約新台幣39億元)。一位高階主管告訴路透社，德國將成為Uber貨運在歐洲大陸第二個上市的市場，一旦歐洲最大經濟體運營順利進行，前景必定進一步擴大。

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Uber貨運與Uber乘車App、Uber Eats不同，它是以中間人身分在固定價格結構的市場中運營，並從托運人支付的價格與支付給卡車司機的金額之間賺取差額，這也使許多司機抱怨很難從中獲得相對應得的收入。

目前Uber貨運仍面臨各種挑戰，包括使用柴油所導致的環境問題，以及如何確保司機在長途車程中不會過度勞累。德國貨運業非常需要新血的注入，世界銀行估計，三分之二的德國司機在未來十年內會退休，這將會嚴重威脅到貨運行業的運力不足問題。



Uber Freight負責歐洲擴張的負責人丹·布奇科夫斯基(Daniel Buczkowski)表示，今天所看到的問題出自於沒有有效運用資產，並補充說這是Uber貨運等應用程式將在德國和其他歐洲國家尋求解決的問題。