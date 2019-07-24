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日韓貿易戰衝擊三星　台積電市占率海放三星　

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▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

台積電因為聚焦特定技術，營收和市占率都遠高於三星。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

對於近期日韓貿易戰對晶圓代工的影響，研究機構Gartner今（24）日表示，日本出口韓國受管制的氟化氫（hydrogen fluoride），因為被應用在各種晶圓製造技術上，三星將因此受到較大衝擊；在晶圓代工市場中，台積電因為聚焦特定技術，營收和市占率都遠高於三星。

Gartner指出，由於晶圓廠商通常備有10週到12週的存貨，因此日韓貿易戰目前尚未對三星或台積電帶來大幅影響。不過，三星已開始向他國購買如氟化氫，台積電在日前法說會表示，第4季的不確定性升高。

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Gartner表示，在日韓貿易戰受管制的半導體材料中，最受矚目的就是光阻劑（Photoresist）和氟化氫，三星將光阻劑使用在EUV製程。

▼在日韓貿易戰中，三星將受到衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲三星在印度的手機廠蓋在諾伊達工業區，占地35英畝。（圖／達志影像／美聯社）

雖然三星7奈米技術完全仰賴EUV，然而就晶圓代工7奈米技術而言，三星市場佔有率已遠低於台積電，EUV受管制在短期內並不會對市場帶來明顯震盪。相對的，氟化氫被應用在各種晶圓製造技術上，三星將因此受到較大衝擊。

觀察台積電與三星的競爭態勢，Gartner指出，台積電因為以供應客戶為目的，聚焦在特定晶圓技術，毛利率較高，是晶圓市場的市佔領導廠商，去（2018）年晶圓營收為342億美元，市佔率54.4%。

相對的，三星以電子產品和記憶體起家，近期隨產品升級釋放出額外產能，開始發展晶圓市場。然而，其晶圓供應以自家產品需求為優先，因此技術較零散。 去（2018）年三星晶圓代工營收（不含其他內需晶片）為48.4億美元，市佔率7.7%。

展望整體晶圓代工市場，Gartner預測，2018年至2023年的複合年均成長率（CAGR）為4.5%，市場營收可望於2023年達到783億美元。

大環境來看，除了日韓貿易戰，中美貿易戰也將影響半導體市場，會迫使中國大陸未來進一步製定中國標準，脫離對美國的依靠，使美中兩國發展出兩套電子產品標準。

▼2018年至2023年全球晶圓市場營收（單位：百萬美元） 。（資料來源：Gartner；2019年7月）

▲▼2018年至2023年全球晶圓市場營收 （單位：百萬美元）。（資料來源：Gartner；2019年7月）

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關鍵字：日韓貿易戰,台積電,三星,半導體,Gartner,晶圓代工

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