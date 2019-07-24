瑞基生技展秀POCKIT全系列設備　搶攻人病檢測防疫市場

▲瑞基海洋董事長劉正忠。（圖／瑞基海洋提供）

記者姚惠茹／台北報導

瑞基海洋（4171）今（24）日宣布，預計在亞洲生技大展（2019 Bio Asia），展示全系列現場檢測解決方案的產品與多元化布局成果，董事長劉正忠表示，旗下檢測設備與試劑陸續獲得中國大陸、中東、東南亞、歐洲等國的訂單，顯示瑞基產品已經成為國際疾病現場檢測的首選。

首度在台灣舉辦的亞洲生技大展7月25日到28日即將在南港展覽館登場，瑞基預計展出取得歐盟CE-IVD認證的POCKIT全系列設備，應用獨家熱隔絕式恆溫聚合酶連鎖反應（iiPCR）技術，所研發出具有價格親民、體積小、反應時間短、容易操作等特性，並適用於資源匱乏地區的手持式不插電POCKIT micro系列、一般通用的POCKIT第一代，以及到診間、小型實驗室適用的POCKIT Central全自動核酸檢測設備，且皆可搭配瑞基的各產業現場檢測iiPCR試劑產品。

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最新一代全自動核酸檢驗平台POCKIT Central，機器內搭載由瑞基所設計的高精度微量移液機械手臂，聯結核酸萃取與隔絕式恆溫聚合酶連鎖反應（iiPCR）模組，將整個核酸檢驗流程簡化，只需85分鐘，便可得到品質等同專業醫院檢驗室的結果，從前端核酸萃取、核酸擴增及偵測全部自動化，可快速確診，爭取黃金治療及防疫時機。

▲瑞基POCKIT Central全自動核酸檢測設備。（圖／瑞基海洋提供）

同時，瑞基首度在生技展發表POCKIT Central C. difficile試劑，主要應用在檢測困難梭菌，並已正式取得歐盟體外診斷（CE IVD）醫療器材認證，而且由於困難梭狀桿菌主要通過糞口途徑傳播，是造成使用抗生素、免疫力低下的病人相關腹瀉的主要原因，症狀從輕微腹瀉到腸穿孔、死亡皆有可能，因此需要即早投藥，才能有好的預後。

近年來，困難梭菌感染病例有逐漸增加的趨勢，POCKIT Central C. difficile試劑可輔助醫生進行即時診斷，有效控制困難梭菌感染，並在感染控制良好的情況下，協助降低病人併發症、死亡率及群聚感染的機率。

瑞基將以POCKIT Central C. difficile產品逐步搶占市場規模更大的人病市場，並以取得歐盟CE-IVD認證的POCKIT全系列設備，搭配不斷研發出更多檢測試劑產品，在動物健康市場與人病現場檢測防疫市場逐步站穩領導地位，持續朝全方位現場檢測防疫專家目標前進。