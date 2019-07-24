國安局吳宗憲一張卡刷645萬走私菸？　銀行主管揭3種方式可拉高額度

▲立委黃國昌爆料國安局人員走私免稅菸，不過在檢調偵辦下，風波越演越烈，包括總統府侍衛室、國安局、華航高層都涉入其中。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

記者紀佳妘／台北報導

國安局少校侍衛官吳宗憲利用總統蔡英文出訪專機之便，走私9,800條免稅菸品，試圖透過通關禮遇夾帶入境。按照時代力量立委黃國昌所提供的資料顯示，這名少校侍衛官疑用玉山銀行所發行的信用卡，連刷5筆、金額高達645萬元訂購香菸，引發外界關注究竟如何辦到的，就有銀行主管透露有3種情況下就可以做到。

時代力量立委黃國昌爆料，吳宗憲從7月8日起透過華航免稅系統後台下了5筆訂單，總金額高達645萬元，其中一筆金額就高達292萬4460元，且每一筆都是用同張信用卡刷卡，該張卡疑似是玉山銀行所發行的信用卡；玉山銀行對此表示，「本案已進入司法調查，不便評論」。

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外界關注一名少校侍衛官刷卡金額竟可到645萬元，究竟是如何辦到的，一名銀行主管透露有3種情況，首先是財力證明沒問題，若他用房地產、基金等作為擔保，拿到逾600萬元的刷卡額度也是有可能。

再者是，按照規定，一個人信用卡額度在所有銀行的無擔保借款，總額度限月薪的22倍（DBR22倍），換句話說這名少校侍衛官月薪超過30萬元，個人刷卡額度才有可能達到逾600萬元。

最後是「溢繳」卡費，只要是持卡人事先繳交消費金額給銀行，通常即可順利完成交易。以這起案件為例，假設這名少校侍衛官月薪5萬元計算，若預先交付500萬元給銀行，加上原先刷卡額度，也能提高個人刷卡額度到600萬以上。

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