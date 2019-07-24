工研院攜手台灣18家業者　打造「5G基地台生態系」

▲工研院攜手18家業者搶攻5G商機。（圖／123rf）

記者姚惠茹／台北報導

迎接2020年的5G產品元年，台灣廠商首度搶進全球行動通訊系統第一波商機，工研院今（24）日宣布，攜手18家台灣業者打造「5G基地台生態系」，共同開發5G小型基地台 (small cell，小基站 ) 產品，並將在今年底與國際同步接軌，完成商用化互通性測試，可望搶攻全球基地台建置商機。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G無線接取網路 (RAN; Radio Access Network) 技術因具備雲端化、虛擬化等特性，有利基地台介面開放及標準化，不再像傳統系統封閉，電信營運商將攜手第三方設備供應商，共同推動介面開放及標準化並搶攻市場。

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闕志克表示，這將是台灣業者切入5G市場的最佳機會點，並在全球3GPP R15的5G技術標準制定完成後，目前全球僅有美、中、韓等國推出5G相關產品，工研院攜手18家業者提早合作布局，將與全球無線通信技術強國，共同在今年推出5G產品。



闕志克認為，台灣在5G的領先成果，除了聯發科的5G手機晶片外，還有5G小型基地台先期的研發投入與成果，讓台灣提早參與5G標準制定，並與全球同步開發 5G NR (NR; New Radio) 非獨立式 (NSA; Non-Standalone) 基地台通訊系統。

闕志克指出，台灣目前已掌握多項開放式虛擬化無線接取網路 (Open virtual-RAN; Open vRAN) 關鍵技術，包含射頻晶片/模組、L1基頻軟體、L2/L3通訊協定、系統軟體 等，可及時並充分提供給國產基地台在生產與設計時所需，這就是工研院聯合台灣廠商共同打造的「5G 基地台生態系」。



工研院預計在今年7月31日舉辦ICT TechDay年度大會，展示國內第一套自主研發，並具備Open vRAN分散式架構的5G NR非獨立式基地台，以展現研發成果與技術能量，盼能拓展產業合作機會，及時補足產業缺口，提升國際能見度。